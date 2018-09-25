法鼓山社青禪修營 學習「面對是正視困境的存在」

2018年09月25日 23:09 中時 盧金足

鈔寫金剛經，體會經文的佛法智慧。（圖／法鼓山提供）

祈願池畔月光禪會，宛如在人間淨土中修行。（圖／法鼓山提供）

法鼓山世界青年會在法鼓山世界佛教教育園區舉辦社青禪修營，秋高氣爽在「南無觀世音菩薩」聖號中，60多名青年手捧心燈，繞祈願池經行，並在池畔打坐、靜心，心燈映照水面波光粼粼，最後在祈願觀音前供燈祈福，祈願世界無災無難、人人平安有幸福。

法鼓山世界佛教教育園區的法華書苑、法華鐘樓、溪邊、草皮、池畔，處處都有青年做早晚課、禪坐、出坡的身影，身心與大自然環境相互交融，宛如在人間淨土中修行。

「價值觀決定你的樣子，也是人生縮影，更透露出你內在的意義與價值。」青年院演柔法師表示，年輕世代競爭壓力大

，連吃飯、睡覺都覺得在浪費時間，害怕停下來就輸了。

因此營隊特地規畫「價值工作坊」，以遊戲形式競價拍賣，青年在互動交流、抽絲剝繭中，覺察到自己的慣性模式與情緒所帶來的煩惱。

演柔法師強調，法鼓山創辦人聖嚴法師曾說，「面對是正視困境的存在」，接著營隊會透過禪修指導，帶領青年學習面對與處理情緒的方法；而「停下來」是其中關鍵，以「放鬆

」做為基礎，學習「清楚」覺察，讓學員明白當挫折情緒發生，「挫折」不等於「我」，透過勇於面對與接納，讓生活有更多可能性。

「禪修可以讓我忘記工作的不愉快，當轉個彎後，發現沒什麼不能放下的。」帶著想紓解工作壓力、解決人生困惑而來

，何邦寧初次接觸禪宗修行，強調第一天不使用3C產品會緊張，但第二天心情就較為淡定。

她學習到「問題」可以解決，而困擾自己的是「情緒」，它是不能預知的，所以要學習放下，「但是要隨時提起初發心

，不管有多少成就與財富，也不要忘記原本的自己」。

「之前上過法鼓山初級禪訓班，希望來營隊學習平常心。」從事保險業的林子玉說，她是個比較要求完美的人，所以給自己的規範與壓力都比較大，第一次在寺院過夜，體驗規律作息、早晚課、出坡、打坐，還有感受法師與義工們的謙虛慈悲，讓她心情格外平靜自在。

她表示對初學者來說，放鬆要下的工夫很多，所以比起在家打坐，來營隊跟著法師引導、共修，她禪坐的狀態可以更穩定。

「平日週末時間都分配給朋友跟家人，連假可以讓自己有一個完整的修行體驗。」特地安排假期來參訪園區與體驗境教

，翁禎鴻說，平日他就會透過打坐沉澱心情、調整情緒，這次在營隊學習到瑜珈、按摩、調息、數呼吸等方法，還有讓身心有次第的放鬆，幫助他在禪坐時更清淨安定。

他也分享鈔經時的感動：「懷著懺悔與感恩的心，以一筆一畫寧靜心思，同時體會經文的佛法智慧」。

法青會表示，法鼓山針對在學與社會青年每年都有定期舉辦營隊、佛法與禪修體驗課程，更歡迎有志青年加入義工培訓的行列。

(中時 )