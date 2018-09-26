兒少受虐事件頻傳 金瑞龍期許打造友善兒童城市

2018年09月26日 07:17 中時 葉書宏

新竹市3歲男童在生父租屋處，被發現手臂遭綁束帶、站在陽台，且身上有多處瘀青，手指與身上都有排泄物，全身瘦得皮包骨，震驚社會各界。對此，國民黨新北市議員參選人金瑞龍表示，他長期關注兒少議題，未來將以打造友善兒童城市為目標努力。

3歲男童家暴受虐案延燒，男童母親25日在兒童權益促進會理事長王薇君陪同下，首度公開露面，澄清她的孩子沒有學習障礙、隨地大小便等問題，男童爸爸及外界、網路言論並非事實。

「我的孩子以前很活潑，很愛撒嬌。」男童母親哽咽說，感謝大眾對此事關心及幫忙，目前孩子已經得到妥善的安置，請社會大眾不用擔心，監護權方面及虐童案司法訴訟，都由兒權會提供的律師會協助。

金瑞龍表示，看到這樣的事件相當痛心，新北市2017年共接獲兒少保護案件1萬467件，其中3880人約4成6受到家中成員施暴，最親近的家人成為邪惡的施暴者，受虐兒因為年紀小，無法清楚表達自身遭遇，「傷害者是最親的人，受虐兒成為最弱勢的被害人。」

金瑞龍說，希望大家能多關心隔壁鄰居及小孩，如果發現有奇怪的情況，盡速幫忙撥打113專線，成為兒少保護的重要防線，打造友善兒童城市是他的主要政見之一，希望可以替小朋友創造快樂友善的童年，建構孩子幸福安全的城市。

他也提到，為方便民眾陳情、爆料，在官網中成立「金瑞龍爆料平台」，為民眾發聲、協助解決民眾的大小事，若發現家暴、受虐案件也可利用網路通知他協助處理。

(中時 )