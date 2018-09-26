搖滾牛冰淇淋專賣店 不加水的綿密口感

2018年09月26日 07:17 中時 葉書宏

「搖滾牛冰淇淋專賣店」強調純手工製作，不添加任何人工香精、防腐劑、色素。（葉書宏攝）

「搖滾牛冰淇淋專賣店」曾在台北市師大商圈相當知名，老闆楊鈞儀接手改在新北市中和區經營，冰淇淋強調純手工製作，不添加任何人工香精、防腐劑、色素，使用100％生乳與法國AOP產區頂級鮮奶油製成，不加水稀釋，每一口都充滿綿密、濃郁口感，口味多達10餘種。

楊鈞儀表示，大學時就讀心理系、畢業後從事補教工作，因緣際會下認識搖滾牛冰淇淋專賣店的美國籍創辦人，他因家庭因素須返回美國，因為一股傻勁、一股熱情決定承接友人的冰淇淋事業。

楊鈞儀說，一開始學習並不輕鬆，花了1個月時間把所有流程學會，但要熟練、出師又經過了1年的時間，製作過程並不輕鬆，有些冰淇淋店會使用「冰淇淋粉」來製作，但口感跟手工冰淇淋差異很大。

「堅持純手工製作，不添加任何人工香精、防腐劑、色素。」楊鈞儀說，使用100％生乳與法國AOP產區頂級鮮奶油製成，不加水稀釋，從煮牛奶開始，以蛋黃作為乳化的介質，取代含有乳化劑的冰淇淋粉，並經過巴氏滅菌，急速降溫，冷藏熟成，呈現極綿密、滑順的獨特口感。

他也提到，將台灣的新鮮水果直接打成冰淇淋，保留煮果醬過程中流失殆盡的維生素，才能吃的營養、吃得開心，在口味方面，傳統美式冰淇淋偏甜，為了健康在甜度方面也有進行調整，符合台灣民眾的口味。

楊鈞儀說，每年皆自主送檢SGS，以高標通過不用擔心生菌數、大腸桿菌的問題，千萬產品責任險， 配送過程使用醫療級保冷劑，另外，提供無條件失溫賠償，所有宅配上的問題皆由公司負責補寄或退款。

店名：搖滾牛冰淇淋專賣店

地址：新北市中和區華順街2巷1號

電話：02-2957-3551；0986-503426

營業時間：下午4時至9時

售價：來電價一球60元；小盒100元、大盒350元

(中時 )