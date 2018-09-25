楊憲宏指柯文哲自曝大陸買春　陳佩琪臉書回應了

2018年09月25日 22:44 中時電子報 盧伯華

近日網上熱議台北市長柯文哲在當選市長前曾多次到中國大陸，名嘴楊憲宏於電視談話節目中表示，在一次由前副總統呂秀蓮邀請的晚宴上，柯文哲大談在大陸受到性招待與買春經驗，當時柯妻陳佩琪還為此事暴怒，並與柯大吵一架。針對此項傳言，陳佩琪今天在臉書回應稱，這種誣賴的手法實在不怎麼高明，政治──特別是牽涉到選舉──實在太可怕了。

名嘴在談話節目中指出，前副總統呂秀蓮在上屆市長選舉時曾請柯文哲、顧立雄及許添財等人吃飯，但柯文哲卻不斷聊到大陸是怎麼「招待」，甚至有「特殊甜點」，有人會拿貼有美女照片的「花名冊」出來，只要在名冊上面留下房間號碼，小姐晚間就會到房間去。當時柯妻陳佩琪為此跟柯文哲大吵一架。

陳佩琪25日在臉書回應有關名嘴指柯文哲自曝大陸買春一事，指「這種誣賴別人的手法，實在不怎麼高明。」（圖／陳佩琪臉書）

柯妻陳佩琪今在臉書發文談柯南，同時對此回應稱，原本已想收筆不再寫臉書，但不幸又有案件發生，自己還涉入其中，只好再扮起柯南。這種誣賴別人的手法，實在不怎麼高明；「政治」，特別是牽涉到「選舉」，實在太可怕了。

陳佩在臉書上的相關貼文如下：

寫臉書寫到我家那口子心驚膽跳，本想就此收筆， 好讓我家那個過一個心跳平穩的中秋節，但不幸又有案件發生，而且自己還涉入其中，想收筆也沒辦法了 ，只好再扮起柯南來…

犯罪現場若只有兇手和受害者兩人，柯南要解決案情， 會收集很多證據，當然還要旁敲側擊， 廣集證人的證詞…

五年前某天(2013年十月)發生的案由如下：

『某位政黨大老帶著自己貼身助理和同黨有意參選北市長的兩位同志，另邀無黨籍阿伯夫妻共六人聚餐，我第一次和如此有頭有臉的大人物吃飯，大氣也不敢喘一下，對他們間的談話，只能用 點頭如搗蒜來應對，但五年後後的中秋節夜晚，發生了以下離譜案件：

有人在電視上誣指智商157的阿伯， 說他當著這種大咖政治人物聚會的場合，也當著自己已結縭22年老婆的面，自爆說自己去買春？還因此惹得老婆勃然大怒？兩人為此大吵起來？咦！說這種汙衊話語的人，當時竟還不在現場？那到底是經誰轉述的？』

這種誣賴別人的手法， 實在不怎麼高明，之前發生的財產來源不明一案 ， 我拿得出財產收入明細，但對這件事， 真不知道我們除否認沒這一回事外， 該拿出什麼證據？法律上毀謗人家名譽， 到底誰該舉證？被毀謗者該舉證？「舉證之所在，敗訴之所在」，一個6個人餐會上活生生發生的殺人案件， 利用隔離偵訊，要找到真相太容易了，遇到這種案情，唉！毛利小五郎大概也醉了…

「政治」，特別是牽涉到「選舉」， 實在太可怕了！

（ PS 印象中最近和老公大吵一架是在2014年九月中，因自己想讓公主病上身，但老公不允， 為此兩人大吵了一架！）

(中時電子報)