博聚科技進駐南科 初期投入5千萬元

2018年09月25日 23:10 中時 李其樺

相關塗裝應用。（李其樺翻攝）

博聚科技公司今年8月完成申請進駐台南科學園區，初期將投入5000萬元，為技術發展成熟的一重要里程碑，未來將持續精進研發，特別是在工業製程減廢的推廣，並致力拓展公司產品在3C、面板產業等不同領域之應用，以成為全球電子大廠的新興關鍵性環保塗料供應商。

博聚科技股份有限公司成立於2010年，為台灣第一大樹脂品牌南寶樹脂公司旗下一研發型公司，擁有專業技術與堅強的研發團隊，致力於水性樹脂塗料和無機奈米科技之研發，並結合創新的產品應用，以解決客戶問題、提供高品質之技術服務為宗旨。

南科管理局指出，目前電子3C產品、汽車以及建築產業市場仍有近8成使用油性表面塗佈材料，油性表面塗佈材料是以有機溶劑作為分散及稀釋介質，在使用過程中大量有機物質即會揮發於空氣中，對長期操作者之健康及環境污染影響甚鉅。

南科管理局表示，世界各國近年已逐步針對電子產業製造產生揮發性有機化合物進行研究及規範，有鑑於電子塗裝工廠操作及環境需求，加上水性複合材料在歐盟塗裝行業的普及率不斷提升，而大陸市場也因法規限制日漸倍增，已有轉採水性塗料之趨勢，博聚科技公司積極研究及成功開發水性複合材料，並廣泛應用於電子產品之塗裝，預計到達2021年，全球需求量可達近800億美元。

博聚科技公司產品之VOC，含量相較於國際大廠生產之水性塗料減少達60%以上，未來在法規日趨嚴苛下，市場擴張潛力勢必不斷擴大。

(中時 )