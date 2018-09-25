俄國提出雙船體輕型航艦 過去從未有類似設計

克雷洛夫輕型航艦，以雙船體設計，艦體相當的寛。(圖/塔斯社)

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中時電子報

俄羅斯克雷洛夫國家研究中心(Krylov State Research Center ,KGNC)剛剛提出一種輕型多用途航空母艦，可以起降Su-33、MiG-29這樣的傳統戰機，。最獨特的是，此款輕型航艦採用了雙船體設計，在過去還沒人嘗試過。

塔斯社報導，克雷洛夫輕型航空母艦Krylov's light aircraft carrier)約4萬~ 4.5萬噸，。這不到美國福特級(Ford-class aircraft carriers)排水量的一半。使用燃氣輪機推進，最大速度達到28節，海上續航時間為60天。雖然排水量不大，但是採用雙船體設計，使它的航空甲板面積可以很大，足以起降傳統戰機。該艦全長300公尺，可以容納24至28架Su-33和MiG-29K戰機、4架空中預警機和12架Ka-27直升機。同樣，這個數量大約是美國航空母艦的一半。

克雷洛夫輕型航艦是雙體船，艦艉的設計就呈現兩個船體。(圖/海軍情報網)

塔斯社說明輕型航艦的功能，包括提供空中防衛、近海與陸地的支援，以及海軍艦隊戰鬥群的整體戰力。

雙體船可以減少航行阻力，使得它即使配備功率較小的發動機，也能達到高速度，又由於船寬較寛，所以具有出色的橫向穩定性。

然而雙體船也有缺點，它在波濤洶湧的大浪中中穩定性差，並且它的前後搖晃會比較嚴重，艦首很容易刺進大型海浪中。

更重要的是，雙體船的船艙空間較小，克雷洛夫輕型航空母艦的機庫空間沒辦法裝載全部的戰機，使得它可能是一種「晴天航艦」，也就是有些飛機注定要在甲板上餐風露宿。

俄羅斯海軍目前僅有一艘庫茲涅夫元帥號航空母艦，目前已回國進行中期性能提升。因此俄國一直希望繼續擴充航艦數量，然而受限於軍事預算不足，無法執行10萬噸的風暴級航艦計畫，只能提出較小規模，建造時間較快的輕型航艦構型。

(中時電子報)

文章來源：Russia is Building the World's First Catamaran Aircraft Carrier. That's a Big Deal—Here’s Why.

文章來源：Russia's Krylov Light Aircraft Carrier Project Features Semi-Catamaran Hull Design

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