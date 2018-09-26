台中》中市最大里！西屯區惠來里長選舉PK戰

2018年09月26日 07:13 中時 盧金足

惠來社區發展協會理事長楊智仁挑戰參選下屆惠來里長。（盧金足攝）

台中市人口數最多的里「惠來里」，8月底人口數統計為1萬7757人，被趣稱一個里的人口數，在有的選區都可以選出一席議員；下屆里長選舉，擔任24年里長的廖慶麟與惠來社區發展協會理事長楊智仁再度PK，因里內有豪宅林立的7期及百貨商圈，大樓管理門禁森嚴，服務口碑成為最佳宣傳。

惠來里區內不只有台中市府和市議會，還有新光三越、大遠百等百貨商圈、國際級建築台中國家歌劇院，寸土寸金的政商重鎮，值得一提的是，里內有一座地價不菲的土地公廟，香火鼎盛，常有開黑頭車的大老闆來拜土地公。

惠來里依民政局8月底人口數統計近1萬7757人，為全台中市人口數居冠的超級大里，比起台中市行政面積最大的和平區，全區人口1萬1000多人還要多。

擔任6屆里長的廖慶麟力拚連任，當里長24年，服務也是每天24小時全年無休，最近忙著里內家戶加強清理積水，杜絕登革熱病媒蚊，他的政見包括建立獎學金制度，里民品學績優子女可申請獎學金，鼓勵積極向學，I-Bike站點評估更新、里民活動中心改建，提升環境舒適及功能性等。

廖慶麟說，24年前剛當里長時，惠來里人口數才4000多人，目前人口數1萬7757萬人，里辦公處經費不管人口多少都一樣，為服務里民常要自掏腰包，但他「歡喜做，甘願受」，看到惠來里發展，人潮帶來錢潮，重大建設和綠地都進駐惠來里，也是服務的最大成就與責任。

捲土重來的楊智仁表示，他擔任市政顧問，常爭取地方建設，希望有為里民服務的機會。

(中時 )