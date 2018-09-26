潭美在台灣面前一個move轉彎 網友：連颱風都怕鬼島

台灣面前一個move轉彎 鄉民神解：潭美颱風在怕什麼？圖為各國對潭美颱風，多做出其往北轉的趨勢路徑分析。（圖/翻攝自國家災害防救科技中心）

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中時電子報

強烈颱風潭美來勢洶洶，目前它身陷鞍型場，周二、周三時的移動速度幾乎是原地踏步。不過，根據氣象局預估，潭美目前路徑持續北偏，有持平或稍微減弱的趨勢。關於潭美移動路徑突北轉，引起許多鄉民在批踢踢上討論，「潭美颱風在怕什麼？」的真正原因，各種神解答案卻是讓人看了笑翻。

批踢踢上有鄉民表示，潭美颱風「就一個走到台灣前面，然後一個轉彎欸」，之前歐洲模式本來還預估潭美有極高機率將成為穿心颱，結果直到現在觀測到的最新動態，卻變成可能直接跑到菲律賓或日本，不禁讓他困惑發問：「（潭美）颱風在怕什麼啊？」

問題一出馬上引起鄉民腦筋急轉彎，紛紛神解出許多超有哏的回答，「 血汗鬼島 連颱風都會害怕」、「颱風自認沒有台灣價值所以先跑了」、「怕被慣老闆壓榨」、「一定怕賴神 上次一罵 神都會怕」、「小英德不配位，連颱風都不想來」、「未達放假標準自動轉彎」、「台灣今年很邊緣，連颱風都在閃」。

還有人替日本感到同情，「不如問說，日本是裝了什麼 三小都吸過去」、「日本才是護國神島吧！」、「助日代表準備好了沒」、「所以叫"颱彎"」、「不想面對中央山脈吧」，不過也有許多人表示慶幸，「天佑台灣啊（感恩合十）」。

(中時電子報)

一張圖預測潭美最新路徑 周五、六最近北部防豪雨

文章來源：批踢踢

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