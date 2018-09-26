高端交鋒！美準備迎接下場超級海戰

2018年09月26日 01:00 中時電子報 楊幼蘭

2018「勇敢之盾」聯合演習

面對解放軍下餃子似的造艦速度，積極壯大具備遠征能力，能將軍力擴及遠洋與深海地區的藍水海軍，美國海軍正透過嚴格訓練的部隊，著手進行實戰演習，不斷磨練戰術，以在浩瀚的海洋上準備迎接大規模海戰。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網25日報導，在「水面作戰先進戰術訓練」（Surface Warfare Advanced Tactical Training，SWATT）這類高速學習演練中，美國海軍著重於在面對諸如飛彈、雷射、水雷，長程反艦飛彈與魚雷等新型高科技武器時，能加速戰鬥決策與即時反應。

SWATT指揮官蘿瑟（Emily Royse）說，「我們把重心放在高端戰鬥上」。她指出，每一類演習的重心都在於海上控制，戰鬥單位面對實戰情境，而SWATT則協助他們做出決策。例如，在打水面戰時，他們可能會規劃，如何讓所有的軍艦穿越狹窄，並充滿高風險的海峽，或是如何因應小型艦艇威脅。

2018「勇敢之盾」演習

訓練涵蓋了廣泛的海上戰鬥任務，其中包括水雷反制、兩棲備戰，航母打擊群協同作戰，以及其他水面戰要素。而這概念在於進一步建立，並精進打大規模海戰所需的戰術，技術與流程 ，以對抗擁有高科技軍備的敵人。

蘿瑟說，制海目標在於確保美軍能在航道內自由行動，並確保它們不受威脅，或是能抵禦威脅。而這些訓練也特別針對了未來可能遭遇的敵方新型武器，如雷射槍，電磁砲與長程飛彈等。

而與以往冷戰時期戰略模式最大的不同，就在於中俄等對手科技進步，擁有能打擊超過900英里（約1,450公里）目標的精確導引反艦飛彈，還有發動網路攻擊與電子戰的新技術，以及推陳出新的無人機等，都對美國構成更大的挑戰。

(中時電子報)