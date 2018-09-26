9綠委砲轟韓國瑜 洪孟楷：選情危急更勝張天欽事件

2018年09月26日 00:02 中時電子報 莊楚雯

年底的高雄市市長選戰選情緊繃，國民黨參選人韓國瑜的聲勢看漲，有翻盤之勢。今天立法院卻有民進黨9位高雄市立委砲轟參選人韓國瑜的母語、賭場政見，讓國民黨發言人洪孟楷揶揄，促轉會前副主委張天欽密謀搞東廠，只找8個立委組側翼，這次卻找9位立委抹黑、打選戰，可知陳其邁的選情告急。

洪孟楷在臉書PO文質疑，民進黨從一開始以為初選過了身就過，現如今被韓國瑜打成五五波，「開始抹黑造謠都來，這樣的丟泥巴實在讓高雄市民厭惡，與其一直使這種奧步，不如花點力氣在推銷陳其邁的政策」，說穿了目前為止有誰知道陳其邁政見？

他接著說，韓國瑜主張的是加強國際接軌，學校中英文併進，讓母語在家與爸媽、爺爺奶奶學習，反被衍伸為「消滅」母語？「這已經不只抹黑，根本是造謠。在家學就叫消滅？那在家做飯就是要消滅餐廳？在家看DVD就是要消滅電影院？」、「厲害了民進黨！」

洪孟楷表示，賴清德擔任台南市長時也推動雙語行政，今年8月27日更宣示明年要推動「雙語國家」的政策，其中雙語說的就是「中文」與「英文」。當時怎麼看不見綠委們群起抗議？

洪孟楷最後講到，立委要質詢的對象是行政院長，卻視而不見，結果今天一個市長候選人就獲得連番砲轟，九位綠委當側翼和打手來護航，比張天欽爭議的立委人數還多，代表著陳其邁陷入比促轉會更大危機！

(中時電子報)