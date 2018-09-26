北市萬華凌晨傳鳴槍 竟是「龍吐珠」惹禍

警方查辦和平西路3段、梧州街青少年鬥毆事件，滋事青少年是燃放俗稱「龍吐珠」的沖天炮，並未開槍。〔謝明俊翻攝〕

友善列印
中時

北市和平西路3段、梧州街口25日凌晨發生青少年群聚企圖械鬥，並傳出疑似有人鳴槍，經轄區萬華分局偵查隊全力緝查，至26日晚間共傳喚林姓青年等9名當事青少年到案調查，林供稱是因與另一派人馬口角，才聚眾尋仇，但未找到對象而作罷，至於所謂的鳴槍，其實是燃放俗稱「龍吐珠」的沖天炮，並非是開槍。

9月25日2時許警方接獲民眾報案，萬華區和平西路3段、梧州街口，有青少年聚集打架，並疑似有開槍情事。轄區萬華警分局及台北市刑大立即組成專案小組，經比對監視器畫面鎖定涉案車輛，從中午開始陸續傳詢涉案犯嫌林姓青年等9人到案。

由於本案發生後，萬華分局線上警網趕抵現場時，犯嫌已四散逃逸。經查訪現場目擊者稱，一群年輕人進入西園路１段２１２巷一家美容舒壓坊找人未果後離開，另計程車司機稱有人於懸掛臨時車牌的賓士轎車內鳴放３槍離開，現場無人員與財物損傷，並遍尋未獲彈頭及彈殼。

警方經以監視器畫面鎖定到場汽車，清查出約有１０輛汽車涉案，一一清查通知當事的青少年到案說明。根據帶頭的23歲林姓青年供稱，他是因在新北市三重龍門路與人發生糾紛，對方嗆聲可來萬華梧州街較量輸贏，他才號召友人聚集約１０輛車、約20餘人前來萬華，因找不到尋釁目標憤而離開，並未傷人及毀損物品。

而計程車司機指稱疑似開槍，林某供稱並未開槍，而是燃放俗稱「龍吐珠」的沖天炮，當做示威。警方目前已約詢９人到案坦承前往助陣滋事，將持續傳詢其它參與者，全案將依違反社會秩序維護法移送查處。

萬華區華西街夜市一帶前日曾發生槍擊案件，為萬華分局員警迅速在18小時內破案。為持續淨化治安並壓制犯罪者氣燄，臺北市政府警察局整合萬華分局、保安警察大隊、刑事警察大隊特勤中隊警力特針對該地區執行區塊臨檢威力掃蕩，以安定民心並維護社會治安。

(中時 )

律師說法》從以核養綠公投補件爭… 警酒駕連坐罰主管？小隊長批「連…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。