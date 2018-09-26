北市萬華凌晨傳鳴槍 竟是「龍吐珠」惹禍

2018年09月26日 07:41 中時 謝明俊

北市和平西路3段、梧州街口25日凌晨發生青少年群聚企圖械鬥，並傳出疑似有人鳴槍，經轄區萬華分局偵查隊全力緝查，至26日晚間共傳喚林姓青年等9名當事青少年到案調查，林供稱是因與另一派人馬口角，才聚眾尋仇，但未找到對象而作罷，至於所謂的鳴槍，其實是燃放俗稱「龍吐珠」的沖天炮，並非是開槍。

9月25日2時許警方接獲民眾報案，萬華區和平西路3段、梧州街口，有青少年聚集打架，並疑似有開槍情事。轄區萬華警分局及台北市刑大立即組成專案小組，經比對監視器畫面鎖定涉案車輛，從中午開始陸續傳詢涉案犯嫌林姓青年等9人到案。

由於本案發生後，萬華分局線上警網趕抵現場時，犯嫌已四散逃逸。經查訪現場目擊者稱，一群年輕人進入西園路１段２１２巷一家美容舒壓坊找人未果後離開，另計程車司機稱有人於懸掛臨時車牌的賓士轎車內鳴放３槍離開，現場無人員與財物損傷，並遍尋未獲彈頭及彈殼。

警方經以監視器畫面鎖定到場汽車，清查出約有１０輛汽車涉案，一一清查通知當事的青少年到案說明。根據帶頭的23歲林姓青年供稱，他是因在新北市三重龍門路與人發生糾紛，對方嗆聲可來萬華梧州街較量輸贏，他才號召友人聚集約１０輛車、約20餘人前來萬華，因找不到尋釁目標憤而離開，並未傷人及毀損物品。

而計程車司機指稱疑似開槍，林某供稱並未開槍，而是燃放俗稱「龍吐珠」的沖天炮，當做示威。警方目前已約詢９人到案坦承前往助陣滋事，將持續傳詢其它參與者，全案將依違反社會秩序維護法移送查處。

萬華區華西街夜市一帶前日曾發生槍擊案件，為萬華分局員警迅速在18小時內破案。為持續淨化治安並壓制犯罪者氣燄，臺北市政府警察局整合萬華分局、保安警察大隊、刑事警察大隊特勤中隊警力特針對該地區執行區塊臨檢威力掃蕩，以安定民心並維護社會治安。

(中時 )