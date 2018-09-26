美國矽谷學校執行長與老師暢議 打造學生「創造未來」的能力

新北市教育局25日在新北市立圖書館總館辦理「新北市2018教育創新國際論壇」。（葉書宏翻攝）

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新北市教育局25日在新北市立圖書館總館辦理「新北市2018教育創新國際論壇」。（葉書宏翻攝）
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新北市教育局25日在新北市立圖書館總館辦理「新北市2018教育創新國際論壇」。（葉書宏翻攝）
新北市教育局25日在新北市立圖書館總館辦理「新北市2018教育創新國際論壇」。（葉書宏翻攝）

新北市教育局25日在新北市立圖書館總館辦理「新北市2018教育創新國際論壇」，邀請美國矽谷學校基金執行長布萊恩・葛林柏（Brian Greenberg），暢談如何利用科技助攻，打造適性而學的創新教育，現場齊聚近300位校長、教師及教育工作者，共同為孩子的未來進行深度對話。

會中也邀請成功大學蘇文鈺教授、新北市文德國小李慧美校長，以國內角度分享如何運用科技創新，改變教育現場，打造學生具備「創造未來可能性」的能力。同時也有3位教育現場上充滿熱血的教師，分享程式教育、AI及3R教育應用等議題。

論壇以教育創新為主軸，從國際視野分享，到在地觀察實踐，從體制內教育，串聯體制外的資源，讓每一個孩子發揮天賦，成為改變世界的人才。下午另有3場教師專業成長工作坊，由花蓮縣太平國小呂奎漢老師、新北市積穗國小曾俊夫老師及德音國小張原禎老師，分別就「程式教育如何與教學結合」、「機器學習與AI於國中小課程實作」、「AR、VR與ER教學應用想像」三項目前最夯議題，帶領現場教師共同實作，老師精彩又傳神的詮釋，讓現場教師驚呼連連，沒想到教育科技可以這樣玩。

教育局副局長蔣偉民表示，近十年改變世界的創新發明，都與科技進步有關，因應十二年國教新課綱新增科技領域，新北市提前暖身，在106年發表全國第一本程式教育專書「彈指-玩轉世界」、成立全國第一座「程式教育體驗中心」，並設置國中「科技領域輔導團」；107年更首度於國小教師甄試增加「資訊科」教師專長缺，同時培訓180位國小程式教育種子教師，發展180份教案，設置10所程式教育示範學校持續深化課程；今年9月正式發布「新北市國民中小學資訊科技教育教學綱要」，落實國小一年級到國中九年級課程銜接機制，並研發一、二年級不插電資訊課。

科技素養是學生未來必須具備的能力，新北市持續精進教師科技應用及融入教學的能力，每年持續辦理科技創新教育論壇，透過國內外專家的分享，帶來科技新知及可實踐的創新教學經驗。新北市教育局也將於107年10月19日至20日，於新莊體育館盛大舉辦「107年度資訊科技教育成果展」，由65所行動學習學校展現年度資訊融入教學成果及新興科技應用情形，展現新北市資訊科技教育豐碩成果。

(中時 )

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