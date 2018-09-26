新光三越台北南西店展現食力 全台首發10店爆人潮

2018年09月26日 03:11 中時 郭家崴

新光三越台北南西店三館B1「夢想實現一燈」築地海鮮盛盒冷麵，限定1個月推出，原價480元、特價380元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店三館B1「J.J. Wagyu Burger」J.J.特製和牛漢堡排飯，240元。（方濬哲攝）

新光三越台北南西店三館B1引進「老鼎旺功夫銷魂麵」（左起）、米其林一星三元韓式花園全新品牌「饌美」、奢華系的和牛漢堡「J.J. wagyu burger」。（方濬哲攝）

新光三越台北南西店三館B1引進米其林一星拉麵主廚森住康二新創的「四季飯麵食堂」。（方濬哲攝）

新光三越台北南西店三館B1 Miacucina手工米食新品牌「米堂」。（方濬哲攝）

新光三越台北南西店三館B1梯廳透過投影在餐桌上，營造藝術氛圍，也可當做餐點或餐廳行銷管道。（方濬哲攝）

新光三越台北南西店三館7F由陳瑞憲設計團隊打造，以燈管拼出無數六角形，切割出幾何視覺效果。（方濬哲攝）

新光三越台北南西店三館7F入口處由陳瑞憲設計團隊設計師劉會手繪牆面，藉由三館美食列車帶領消費者周遊列國品嘗美食；門上還有中西門神，融合台灣元素。（方濬哲攝）

新光三越台北南西店三館7F VCE麻將瓜瓜，櫛瓜削成條狀，搭配舒肥法低溫烹調雞肉絲，口感清爽、鮮嫩，190元。（郭家崴攝）

新光三越台北南西店三館7F VCE海海人生，加入優格、藍綠藻 奇亞籽和芒果，清爽具飽足感，220元。（郭家崴攝）

新光三越台北南西店三館7F VCE紅火龍果昔，含牛奶、優格、香蕉，180元。（郭家崴攝）

報導郭家崴

新光三越台北南西店展現「食」力，三館B1新改裝為美食街，與7F共引進22家餐廳、小吃店於25日開幕，跟麵屋一燈同體系的「夢想實現一燈」最具人氣，24日晚上9時已有人排隊，為了搶僅限5名的社長簽名紀念碗，加上「老鼎旺功夫銷魂麵」等排隊店，首日人潮上看5000人、業績雙位數成長。30日前於三館B1美食街使用貴賓卡APP過卡消費滿500，可兌換限量renova彩色香氛紙手帕2包。

這次10家全台或北部首發店各個來頭不小，米其林一星拉麵主廚森住康二新創的「四季飯麵食堂」，以法式料理與日式拉麵的美食經驗，融合日式洋食與和食，打造猶如日式居酒屋的全新品牌與店型，並把料理調整為適合台灣人偏淡和偏甜的口味。

還有米其林一星三元韓式花園全新品牌「饌美」、奢華系的和牛漢堡「J.J. Wagyu Burger」、漁港直送高CP值的「祥富水產沙茶火鍋超市」、浮誇系果昔「一研糖」、Miacucina手工米食新品牌「米堂」。日本平價牛丼店「松屋Matsuya」牛丼每碗69元，因店家要求食材、醬料和服務原汁原味比照日本，改至28日開幕，預料屆時會再爆人潮；販售珍奶三明治的「茶湯會」則是29日開幕，22家店正式全員到齊。

三館7F的「VCE南加州餐飲生活概念店」，是台北東區加州衝浪服飾店VAST 2016年跨足餐飲成立的餐飲品牌，這次首度進百貨，來自加州的主廚引進衝浪客重視環境共生共享、吃有機食物、不破壞土壤的概念，提倡健康無毒創意料理，吸引25歲以上年輕族群；25日起試營運、10月6日開幕，會同步販售自助式的快餐沙拉，每份350元起；10月6日前果汁第2杯折30元。

(中時 )