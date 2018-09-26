榮耀廣告新創意 2018時報金像獎與金手指獎起跑

2018年09月26日 01:15 中時電子報 綜合報導

融合41年來的創意淬鍊、累積社會經濟演變的動力，時報廣告獎將不斷邁進！延續擦亮創意的精神、鼓勵廣告業界不斷創新，旺旺中時集團今（2018）年度特地規劃舉辦「2018時報世界華文創意大會」，並以「台北國際創意節」為主題，同時在時報廣告獎系列中，持續推出第41屆時報金像獎和第19屆金手指獎，還將結合創意論壇、專題節目及盛大頒獎等活動，為廣告界建構多元交流與榮耀成就的舞台。

「2018時報世界華文創意大會──台北國際創意節」的一大重頭戲、也就是已成為廣告創意指標的時報廣告獎系列活動，今年仍由時報金像獎及金手指獎等二大獎項領銜，並帶領大家一睹過去一年來的優秀廣告作品。但有別於上屆將此二獎項合併舉辦，今年度在參賽辦法上的最大變化，就是讓這二項廣告獎恢復過去單獨獎項的形式、取消合併，各獎項分別徵件、評審及授獎，以突顯不同類型廣告的性質與特色。

因此在本屆時報金像獎中的參賽類項，改以產業類和技術類為最主要區分，如公共服務、交通服務、金融服務、觀光旅遊、食品及飲料等，也讓性質較接近的廣告作品有同場比拚的機會；並於各產業類別中（不含技術類）再分為影片、平面、數位創意、整合行銷等項目，同時將選出各項的最佳獎與佳作等獎項，當中再陸續擢拔出各類的金像獎和年度最大獎。

以數位作品為主的金手指獎，在本屆中則歸為行銷、創意、應用等三大類及各分項，如於行銷類中就包括社群行銷、大數據行銷、媒體整合行銷等項，或於創意類中有文案、視覺設計、互動設計等，應用類中亦有技術創新、數據應用、數位平台應用等。並在獎項規劃上也類同時報金像獎，除了從各分項作品中選出最佳獎與佳作，還將從三大類作品中各選出金手指獎及年度最大獎。

在廣告和創意業界的期待下，2018時報金像獎及金手指獎皆已開始徵件，期限自即日起至10月26日止，並預計於11月起進行評審，以及頒獎、論壇等活動；各參賽作品資格與規定說明，以及各項最新消息，亦可參見官網或Facebook粉絲頁，或電(02)2788-0161洽詢。

(中時電子報)