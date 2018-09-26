川普在聯合國吹噓美國最強 引起噓聲訕笑

2018年09月26日 01:56 中時電子報 江飛宇

美國總統川普在週二於聯合國大會上演說，這是他任內的第二次。他從一開始就吹噓起美國的經濟和軍事力量，立即引起了在場的世界各國領袖的笑聲，當然也有噓聲。

美聯社報導，川普遲到，並未依照原先時程上台發言，不過當他上台時，還是得到了禮貌性的掌聲，接著以勝利者的態度，開始介紹就職以來的施政成績。他說「在不到兩年的時間裡，我的政府已經達成了美國有史以來，最多的成就。」

觀眾開始輕笑，而不是鼓掌，甚至一些人的笑聲還很大聲，川普似乎沒有料到觀眾是這種反應，出現了短暫的慌亂，他說「我沒料到是這種反應，但那沒有關係。」

之後的講話更為驚人，川普主希望國際貿易應該要改革，並以誓言保護美國主權，並拒絕全球化。他說：「美國由美國人統治。我們反對全球主義的意識形態，因為我們是愛國的，要愛自己的國家。」

他批評石油輸出國組織控制油價，呼籲他們停止抬高石油價格，而且應該向美國支付他們的軍事保護費用。之後又批評一系列的聯合國轄下組織，從國際刑事法院到人權理事會。他說：「就美國而言，國際刑事法院沒有管轄權，它沒有沒有權力，也沒合法性…..美國正在抵制人權理事會，因為很多國家濫用裡頭的權力，並成為反美和反以色列的場所。」

他這些批評全球主義的說詞，立即在聯合國大會上引起了嘩然。

還有提到伊朗問題，他說他逃離了可怕的伊朗核協議，因為伊朗是個散布混亂、死亡和破壞的國家。

他也說到美中貿易戰，說中國大陸透過國際貿易，在侵奪美國的知識產權與應有的利益，而他不會讓美國工人成為受害者，美國公司受到欺騙。

另外也談到北韓，不同於一年前說金正恩是「火箭人」，他改變態度，感謝金正恩的勇氣，與一連串的和解步驟，包括核試驗、飛彈實驗已經停止，還送還了美軍遺體。

最後有稍微提到南北的委內瑞拉，他要委內瑞拉恢復民主，否則將面臨制裁。

(中時電子報)