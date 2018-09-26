趙又廷辦慶生趴 看到「這個」當場驚呆

2018年09月26日 03:11 中時 洪秀瑛

收到許多生日祝福。（取自微博）

和粉絲合影。（取自微博）

和粉絲玩遊戲。（取自微博）

台上和粉絲互動。（取自微博）

玩遊戲時絞盡腦汁。（取自微博）

白敬亭（左起）、趙又廷、喬欣。（取自微博）

趙又廷25日在上海過34歲生日，並舉辦一場「趙又廷出道10周年925生日會」，現場僅開放200位粉絲，由海裕芬主持。他和大陸女星高圓圓結婚4年，婚姻生活甜蜜，人緣極好的他，生日這天包括小S、蔡康永、楊冪、蔡岳勳、Angela Baby、黃渤、陳凱歌、馬思純等透過VCR獻上祝福，小S直言：「趙馬克那顆純真的靈魂都沒改變。」Angela Baby則祝他「早生貴子」。

趙又廷在生日會上問粉絲：「請問我到現在有幾部作品？12部？14部？」海裕芬打趣：「你自己的人生還問別人？」粉絲上台玩問答遊戲，他還幫粉絲錄來電答鈴和moning call，有求必應，親切隨和。海裕芬精心送了5隻小豬的畫作給趙又廷，趙又廷當場驚呆：「蛤，1年生5個呀。」海裕芬笑說：「也不是要高圓圓一胎生5個啦，而是明年豬年，希望能有個掌上明珠或小豬仔，也祝你諸事大吉。」

趙又廷當年從電視劇《痞子英雄》出道，隔年獲得金鐘獎視帝，這10年努力，讓他在大陸打穩地基，前年和楊冪合拍電視劇《三生三世十里桃花》，演藝事業再攀高峰，最近剛拍完翻拍韓國《未生》的電視劇《平凡的榮耀》。趙又廷這一路經歷很多，收穫也多，他說自己最大變化是普通話變得更好。

趙又廷憶過往，娓娓道來：「當時還是有蠻多任性，在這10年有不負責任、不切實際的想法，但一路上得到很多人的幫助，能走到現在，命還挺大的，尤其是拍那麼多危險的東西，沒有遺憾了，也不知接下來10年會再幹什麼奇怪傻事，但一定會注意安全，再拍出更好的東西，一定會繼續成長進步。」

他主演的《平凡的榮耀》經歷3個多月已殺青，日前公佈第一波演員劇照，趙又廷飾演主角「吳恪之」，特別留了鬍渣呈現不修邊幅形象，就和韓劇版吳相植飾演的科長形象幾乎一模一樣，飾演職場菜鳥的男主角「孫弈秋」，由近年主演許多青春偶像劇的人氣鮮肉白敬亭，他一臉傻萌模樣，和韓劇版的主角張克萊有幾分相似。

(中時 )