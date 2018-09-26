中颱「潭美」路徑詭異！今北部、東半部防大雨！中南部空品差

2018年09月26日 04:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序秋天，然颱風不停歇！「潭美」颱風今凌晨2時轉為「中颱」，然路徑詭異，未來變數仍然相當大！今日受東北風影響，台灣北部、東半部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率。氣象局另針對18縣市發布陸上強風特報，另今天風力偏強，中南部花東空品差，外出需注意。

氣象局今（26日）針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

受東北風影響，今日台灣北部、東半部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後中部山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今日白天北部及東半部高溫在27至31度，而中南部仍顯悶熱，高溫約33度。紫外線指數為高量甚至過量級，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

今年第24號颱風「潭美」路徑詭異，預估外圍環流將在28日、29日影響台灣北部及東半部地區，然今日台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，隨著颱風緩慢靠近，東北風偏強，今日北部以及東半部地區降雨洗除作用緩和；因風力偏強，中部、雲嘉南及花東空品區易有地表揚塵現象，局部時段有機會達「橘色提醒」等級；高屏空品區位於下風區，須留意污染物累積、午後光化作用使臭氧易偏高，局部區域可能達「橘色提醒」等級。雲嘉南空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區、金門及澎湖為「普通」等級；宜蘭以及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)