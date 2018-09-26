文化新南向！台泰博物館雙簽訂合作備忘錄

台博館與泰國國立暹羅博物館完成合作備忘錄簽署儀式。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

文化交流更進一步！新南向有突破！我國國立台灣博物館25日與泰國國立暹羅博物館簽訂合作備忘錄，雙方針對展覽共製、國際巡展、人員交流等層面發展中長期夥伴關係，為文化新南向實績推展再添重大成果。

文化部於106年7月配合國家新南向政策綱領，為布局東南亞地區國家推動實質交流，增設駐泰文化組以全面拓展台灣藝文能量進入湄公河五國，今秋文化部駐泰文化組即成功促成國立台灣博物館與泰國國立暹羅博物館(Museum of Siam, SM) (又名：國家探索博物館協會National Discovery Museum Institute，NDMI)雙方締結合作備忘錄，為文化新南向實績推展再添重大成果。

文化部表示，暹羅博物館於泰國博物館界居於領導角色，位階直屬泰國總理府辦公室知識管理局(OKMD, Office of Knowledge Management and Development)，相當我國府院等級機構。洪世佑館長表示，未來將在博物館學研究、展覽共製、國際巡展及人員交流等層面與暹羅博物館共同推展長期合作交流，並於近期規劃與暹羅博物館共製的台灣排灣族手紋主題特展，期盼能提供泰國觀眾對台灣原民文化的認識，加深台泰間國際文化交流。

文化部駐泰文化組表示，於深受政治因素影響之泰國政情下，能獲此雙邊以正式全銜具名簽定合作備忘錄，並進行官方正式拜會，是為我國文化能量受高度關注之實質互惠交流，為文化新南向成績再添扉頁。

(中時電子報)

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