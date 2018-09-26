觀眾席體驗鎗林彈雨！《兔兔特攻隊》要你好看

《兔兔特攻隊》主視覺。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

「這次，你們將好好地『旁觀』一次發生在『他人』身上關於『痛苦』的遊戲。」

舞台劇也能玩出新花樣！不只看台上演員精湛演出，在台下的觀眾也是主要，體驗鎗林彈雨刺激感！玩勮工廠，在去年《百舌–俠盜崛起》後，替觀眾獻上的全新製作《兔兔特攻隊》在九月底（28、29、30日）上演。

《兔兔特攻隊》的劇本獲得19屆台灣文學獎評審獎，並與香港導演何應權合作，一眾演員皆為年青力壯的劇場新生代。在劇中，透過闖關遊戲與罪犯審訊情節，丟出「何為英雄，何為正義」的社會議題。

此次《兔兔特攻隊》作品中，玩勮工廠維持過往拳拳到肉的武打場景，更進一步與美國公司「孩之寶」合作，利用充滿樂趣，安全性極高的「NERF發射器」做為劇中戰鬥場景的重要元素。

配合編劇設定的線上闖關虛擬實境遊戲，觀眾可以選擇身處遊戲之中的搖滾席，體驗鎗林彈雨的刺激感，或近距離觀看演員血脈賁張的格鬥場面；當然也可以選擇坐在射程距離外的座位席，以觀察者的身份，觀賞演員加上觀眾所呈現出來的劇中世界。

「遊戲」、「打鬥」、「特攻」等字眼，乍聽之下也許膚淺，但從遊戲線與審訊線交互對照之下，可以清楚看見編劇及導演利用演出，向社會做出的力吼。

台灣與香港，各種社會事件，生存環境等等問題，被包裝在劇中好人與壞人，英雄與罪犯的辯證之中，在反王道的角色設定下，玩勮工廠希望讓觀眾在享受娛樂之餘，也可以用另一個角度，思考我們身處的社會。

(中時電子報)

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