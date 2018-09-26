9月26日三大報頭版要聞

2018年09月26日 07:14 中時電子報 綜合報導

@中國時報

台灣「學用落差」問題嚴重，政府擬設法招收更多僑外生，讓他們畢業後在台灣工作幾年就可以入籍。總統府資政陳博志昨表示這項政策很有問題，不但無法補足台灣產業界所需的人力，還可能造成一些辦不好的學校，「從原本的賣文憑變成賣身分證」。

微型塑膠已無孔不入。環保署針對89處自來水淨水廠進行全面性調查，發現23件原水樣本中有14件含微型塑膠、占61％，經處理後流到家戶使用的清水，100件則有44件有微型塑膠、占44％。所驗出的微型塑膠呈纖維狀，每公升清水最多有6根、平均0.75根，主要成分有PE、PET、Nylon等，都是常見塑膠製品。

小心麻煩上身！隨著來台外國人增加，大麻毒品如雨後春筍般迅速蔓延，據法務部統計，2017年與2016年相較，查獲的大麻件數、涉案人翻倍，查獲數量更增加近7倍，顯示大麻氾濫問題嚴重，尤其刑事局統計也發現，今年1到7月，光是警察機關查獲大麻案件就達518件，以去年增長頻率，今年總件數恐破千件。

大陸國務委員兼外長王毅昨表示，美方在貿易新一輪談判前夕啟動更大規模徵稅，凸顯其沒有磋商誠意。針對陸美何時重啟貿易談判，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文則在國務院新聞辦公室記者會上表示，美方採取貿易限制措施，「把刀架在別人脖子上，這種情況談判怎麼進行？」

@旺報

美國向台灣出售3.3億美元軍武，大陸外交部25日表示，美方此舉損害大陸主權和安全利益，要求美方撤銷該項軍售，並聲稱「任何人都不能動搖，大陸政府反對外來干涉的決心」。由於該軍售嚴重挑戰北京「一中」紅線，大陸國關學者直言，台海恐將成為陸美軍事角力的「火藥庫」。

中美爆發貿易摩擦，戰火急劇升溫，首當其衝就是美國大豆。此刻美國大豆處在豐收期，美國豆農正在發愁生意何去何從？反觀巴西豆農卻趁機擴大種植面積，填補美國豆農無法出口至中國的空缺。很多美國豆農已開始對美國總統川普十分不滿。大陸官媒認為，全球供應鏈因美國貿易保護主義作祟，正出現負面效應，至此沒有一個是贏家。

美方對大陸出口2000億（美元，下同）商品加徵10%關稅已正式生效，貿易戰持續升溫。台經院景氣預測中心主任孫明德認為，貿易戰對台灣而言或許不是壞事，因為「台灣接單，海外生產」或「三角貿易」的企業雖然會受衝擊，但台灣對美「直接貿易」有望增加。預估明年將迎來一波台商返鄉投資熱潮，「台灣有機會因禍得福」。

大陸赴黎巴嫩維和部隊參加在黎巴嫩南部任務區納古拉鎮，舉行代號「鋼鐵風暴-2018」多國聯合演習。由於表現出色，贏得聯黎司令部指揮行動中心和友軍一致好評。大陸維和部隊不斷參加聯合國各種軍事行動，已從中獲取不少實戰經驗。

@工商時報

台股傳產族群近期強勢表態，躍升盤面最大亮點，9月以來台塑化、台化、台灣高鐵及豐泰等股價創高，扭轉之前由電子股領漲慣性。法人指出，中美貿易戰牽動外資布局策略，台塑、統一集團等價值投資配置比重增加，外資及內資「雙資」買盤力挺，催化市場熱度。

主計總處昨（25）日公布8月失業率為3.87％，而據勞動部的「台灣就業通」就業服務資料庫發現，受惠於國際大廠蘋果（Apple）的備貨潮，蘋果供應鏈廠商已提前展開搶人大作戰，8月「製造業」新登記求才人數為4萬9,211人，月增2.17％。

布蘭特油價周二固守4年高點，並一度衝上82美元。儘管美國即將對伊朗展開制裁，但石油輸出國家組織（OPEC）等產油國不願依照美國要求增產，將繼續支撐油價上揚，專家預料布蘭特油價不久後將漲至每桶90美元。

台灣經濟研究院25日公布廠商調查結果，8月製造業和服務業營業氣候測驗點分別為98.16點和96.39點，同步較前一月下滑，其中製造業更創13個月新低。對此，台經院景氣預測中心主任孫明德說「這或許不是意外」，擴張景氣正從高峰往下走，至於第四季整體景氣是「微幅走低」或「重挫」，要看中美貿易戰及新興金融市場表現。

(中時電子報)