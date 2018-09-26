越努力運氣越好 張宇安上任波士頓交響樂團助理指揮

2018年09月26日 08:39 中時 趙靜瑜

誰的音樂可以讓波士頓交響樂團，也是萊比錫布商大廈管弦樂團總監安德里斯‧尼爾森斯開口歌唱？答案正是剛上任波士頓交響樂團助理首席的台灣年輕指揮張宇安，在樂團一年16周工作期程當中，他將跟著尼爾森斯一起準備音樂，為成為未來真正的指揮而準備。

張宇安說，這一切都發生在半年內，又驚喜又意外，「一切的起點正是92歲老牌指揮布隆斯泰特。」

張宇安說，布隆斯泰特是他指揮的偶像，也是他認為一位好指揮的典範，他低調，不張揚，內斂不做作，「今年我發現他在波士頓交響樂團每年都會舉辦的檀格塢音樂夏令營開大師班，我決定我要去上。」

匆匆寄出貝多芬《第五號交響曲》的影音資料去甄選，「沒想到甄選上了指揮班學員。」張宇安後來才知道，初審超過一百多卷影像，在放到他的指揮錄像時，說也奇妙，評審們聽著聽著就開始不由自主跟著歌唱起來。後來這卷帶子進到最後決選，據說尼爾森斯聽著聽著也開始哼起來，張宇安就這樣成為指揮班學員。奇妙還在後面，波士頓交響樂團同時間開了助理指揮的缺，就請張宇安去考，四人選一，張宇安雀屏中選。

張宇安說，「我想他們要的助理指揮一職，並不是要你有多精準，而是要看你的音樂有沒有感染力，這點我很幸運，而且我相信越努力，運氣會越好。」

剛結束的檀格塢音樂營裡，張宇安布隆斯泰特一起工作，「他讓我知道指揮就是要作到合宜的比例，太快太慢太多太少都不好；他也鼓勵我做自己，要找到自己最舒服的指揮方式，這點讓我茅塞頓開。」

從一個非音樂班出身的國樂人，到現在成為西樂指揮明日之星，張宇安的確鼓舞了許多台灣的年輕音樂學子。張宇安2016年獲第七屆羅馬尼亞布加勒斯特國際指揮大賽首獎，開始指揮生涯。從得獎到成為正式指揮，中間有太多的「黑洞」，張宇安說，「這個助理指揮的位置讓我可以過渡，可以學習，光是跟團員聊天我都收穫非常多。」現在張宇安與太太依舊住在柏林，需要時再飛到波士頓交響樂團工作，其他時間張宇安也安排了包括羅馬尼亞以及台灣的指揮音樂會，持續朝自己的音樂夢想前進。

(中時 )