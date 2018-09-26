若再度淹水怎辦？黃創夏幫想解套方法諷慘賴清德

2018年09月26日 08:03 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德昨被問及，淹水後高雄市路面出現超過5千個坑洞，是否代表基礎工程官商勾結？賴清德則稱「5千多個坑洞足以證明雨下得有多大」，此外，賴揆說中央氣象局將改組為「中央氣象署」。對此，資深媒體人黃創夏諷刺表示，下次不幸再淹水，就會有「氣象部」和「環資院」，「只要『升格』天下太平？」

賴清德昨赴立法院進行823水災專案報告，國民黨立委費鴻泰質詢時提到，這次淹水後，高雄市區出現5千個坑洞，但柏油每隔2到5年一定會重鋪一次，為何會出現坑洞，他一看就懂，「柏油只有那麼厚」，基礎工程沒有做好，他強力懷疑有無官商勾結。賴清德表示，這5千多個坑洞，正足以證明雨下得有多大，但這幾年來，還好中央地方共同合作治水，高雄市有15個滯洪池，蓄洪水量超過3百萬公噸的水。

此外，賴清德也提及，面對極端氣候及大自然的威脅，除了謙卑面對，也要強化天氣及豪雨預報及預警的精準度，希望於災害來臨前半日至一日前發出預警；滾動檢討工程效益，持續完成相關水利建設；抬高國土韌性，建構「不怕淹水」的環境；健全調整防災體系，透過政府組織改造，中央氣象局未來將移至環資部，並改組為「中央氣象署」三級機關。

對此，黃創夏發文指出，賴清德先前稱淹水的問題，上帝也沒有辦法，昨日又說路面5000坑洞，那是雨太大！然而，對於極端氣候的政策，是把「氣象局」變成「氣象署」丶「環保署」變「環資部」，讓黃諷刺表示「厲害了，賴清德！」黃創夏說下次不幸再淹水，就會有「氣象部」和「環資院」，「只要『升格』天下太平？」

(中時電子報)