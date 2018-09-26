「過去讓它過去」 洪孟楷：賴院長一句話 政治人物都不用怕犯錯了

2018年09月26日 08:05 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

行政院長賴清德昨(25日)赴立法院進行治水報告，有立委質詢，前行政院秘書長薛香川當年88風災因為跟岳父吃飯黯然下台，而民進黨一堆高官在823水患期間出國、去金門，這對薛香川合理嗎？賴清德回答「過去就讓它過去」引發輿論譁然，國民黨文傳會副主委洪孟楷更炮轟，賴院長這樣開示，代表所有政治人物都不用怕犯錯了，管你是貪污、舞弊、圖利、還是收賄，只要回一句標準答案「過去讓它過去」，就可以不用咎責、無需負責。

國民黨立委孔文吉昨質詢賴清德，陳建仁水災期間去金門玩，蘇嘉全跑去日本，還有立委邱議瑩跑去波蘭，對比薛香川在風災時跟岳父吃飯就黯然下台，民進黨不該分在朝在野，要以相同標準對待，這樣子對薛香川合理嗎？完全不合理，是不是治水也在拚口水？賴清德回答，社會對治水有期待，國民黨也宣示落實治水不要口水，這是很好的方向，至於當時相關的人，包括蘇、陳都道歉或是做了說明，「過去就讓它過去，未來會落實治水不要口水的目標。」

洪孟楷在臉書指出，八八風災後，時任立委的賴清德曾說，很納悶劉揆(劉兆玄)為何賴到現在還不走？劉揆的無能、失格，在八八水災中表露無遺，各家民調的滿意度從未超越三成，但不滿意度全部超過五成，這是該下台的時刻了。

洪孟楷問，對比現在的賴院長，或是蔡英文總統，不知道以當初賴立委的標準，是否應該下台檢討、以示負責？他並強調，賴清德院長手指別人一隻，但剩下四隻則是指向自己，當初怎麼高道德標準要求馬政府的官員，如今也應該用這樣的高度來檢驗自己或是綠營團隊，一個淹水過去，沒有任何官員下台負責，難道是老百姓活該？

(中時電子報)