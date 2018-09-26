未婚生子日少2千粉 T妹嗆：離開都是痴漢

T妹今年7月產下一子 (圖／翻攝自T妹臉書)

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中時電子報
T妹表示自己的兒子已經是睡過無數奶的「百人斬」 (圖／翻攝自T妹臉書)
T妹痛批退讚的人「都是宅男、癡漢，跑去追蹤其他妹，但那些妹也是都有男友，整天被人插」 (圖／翻攝自T妹臉書)

網紅「T妹」(Tiffany Chen)擁有近40萬粉絲，但在今年7月未婚生子後，粉絲團人數不斷下降，T妹昨天(25日)在臉書PO文痛批「這些離開的都是阿宅、痴漢，跑去關注其它妹⋯ 而她們還不是都有男友每天被別人插，阿宅們也只能在家尻槍幻想」。

T妹說自己自從宣布懷孕後，粉絲人數每天少2000，幅度比其他粉絲團灌水人數還快，幸好有些爸爸媽媽加入，Hold住人數。她隨即話鋒一轉，批評這些退讚的粉絲「離開的都是阿宅、痴漢，也看不懂T妹發的文青文或攝影作品，結果跑去關注其它妹⋯ 而她們還不是都有男友每天被別人插，阿宅們也只能在家尻槍幻想」，最後則是謝謝現在粉絲的陪伴，表示「有你們真好」。

文章底下許多粉絲紛紛留言打氣，但不少網友看到則是直搖頭，說「有些人每天被插，妳不但被插還被中出」、「出現了！支持是乾爹，不支持就是宅男、癡漢」、「媽媽滿嘴插來插去，小孩以後怎辦...」、「這種素質被退讚很正常吧」，更有女網友嗆「妳憑什麼批評阿宅，都為人母了，誰想看沒素質、沒內容的老妹，只會自以為是的批評人，被退追蹤也很正常」。

(中時電子報)

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