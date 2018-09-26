NBA》首穿湖人球衣練兵 詹皇：當前得保持耐心

2018年09月26日 08:34 中時電子報 黃及人

湖人新球季訓練營在26日拉開序幕，「小皇帝」詹姆斯也首次穿上湖人23號球衣全程參與練習，提到自己今年夏天從騎士選擇跳槽湖人，詹皇一開始就把話說得很明白，「我不是一個很有耐心的人，但我知道當前我得保持耐心！」

畢竟來到湖人之後，詹姆斯身邊沒有真正大牌球星輔佐，除了隆多、波普、史蒂芬生等人較有經驗，其他都是像朗佐鮑爾、英格拉姆等年輕菜鳥，「現在只是一次訓練，我給不了你們太多訊息，我們會繼續成長。」詹皇說。

「無論身邊隊友是誰，我都不會改變我的比賽，我相信可跟任何人適應，」詹姆斯說，「我是團隊優先的人，我喜歡傳球，且分享球權，他們所打的比賽節奏令我興奮，我喜歡來回奔跑，華頓總教練與教練團會幫助我們的。」

提到為何選擇加盟湖人，詹姆斯強調，一切都是他跟他的團隊做出的決定，他們列出所有的優缺點，讓他自己與家人做出下一站旅程或道路的決定，「我真的為了這次機會感到興奮，至於我的生意，從我當湖人球員之前就發展了。」

「努力融入湖人當中，相當激勵人心，我們擁有很多控球好手，更屬多面相的球員，看看我自己如何融入其中將很有趣，」詹姆斯說，「今天就像上學的第一天，你知道該期待什麼，卻同時也不知道自己第1次來到這裡會碰上什麼。」

(中時電子報)