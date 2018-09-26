警酒駕連坐罰主管？小隊長批「連誅九族」遭刪文

2018年09月26日 08:52 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

日前高雄市警員酒駕事件頻傳，市警局局長李永癸震怒，下令肇事警員直屬主管也要連坐接受懲處。一名小隊長寫信替長官抱屈，認為此作法如同古代「連誅九族」，但發文疑似被遭到關切，目前文章已刪文。

高雄傳出3起警員酒駕事件，楠梓分局一名偵查佐上班途中與人擦撞，本來欲和解，叫來救護車，結果被趕來處理的警員查獲酒駕，此事讓所屬長官連帶受到懲處，楠梓分局陳姓偵查隊長被降調為刑大專員。

楠梓分局偵查隊陳姓小隊長發文，指出肇事同仁前日晚間飲酒，翌日早晨以為酒意已退，上班途中遭查獲酒駕。小隊長表示，從警32年來，從未看到像陳姓隊長如此認真的幹部，陳隊長無時無刻在宣導，要同仁遵守不酒駕，卻因為同仁違紀遭連帶調職。

小隊長表示，肇事員警若心存僥倖，應加重懲罰當事人，如今卻連帶處分主管，小隊長反問，「這與古代誅連九族之追殺方式有何差別」，諷刺說「以後當幹部的主管，上任後每日燒香拜佛祈求同仁別酒駕違規呢？」

但陳姓小隊長PO文不久，疑似接到警局高層電話刪文。據《蘋果》報導，陳姓小隊長低調地說，只是想替隊長叫屈，高市刑大大隊長侯東輝則說，遭調職的陳姓隊長表現良好，但礙於現行規定得調整職務，未來有機會還是會重用。

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(中時電子報)