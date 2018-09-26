獨家》潮牌牛排館入台 「Char.恰」新竹開賣

2018年09月26日 09:06 工商 姚舜

〈Char.恰〉的牛排很美式，沒有繁複虛矯的盤飾，用最直接的烹調手法呈現優質牛肉最好的風味。（圖／姚舜）

10盎司的〈厚塊美國Prime肋眼牛排〉，切剖後肉色粉嫩，肉質柔嫩多汁，吃起來很過癮。（圖／姚舜）

又有國際知名連鎖牛排餐廳來台！看好竹科新貴與多金新竹外食族的高消費力，子樂投資（Riant Capital)不僅引進IHG洲際酒店旗下潮朝牌飯店打造〈新竹英迪格酒店〉，搶攻來到竹科洽商或採購晶圓元件的外國商旅住房商機，並將IHG洲際酒店集團旗下的知名牛排餐飲品牌〈Char.恰〉餐廳一併引進到了台灣，新餐廳並與新竹英迪格酒店在本月28日同步開幕，成為新竹第一家國際品牌牛排餐廳。

〈Char.恰〉提供3種不同的鹽，讓客人自由取用為牛排提味。（圖／姚舜）

〈Char.恰〉的〈蘑菇濃湯〉味道香濃，主廚並在湯內搭配烤乾的蘑菇增加口感，並用松露油提味添香。（圖／姚舜）

〈Char.恰〉餐廳的定位是「Bar ＆ Bistro」，菜餚沒有花俏擺盤，但真材實料且「敢給」，且會在小細節處增加風味口感，如〈凱撒沙拉〉的生菜葉就有部份會炭烤增香。（圖／姚舜）

〈蘇格蘭肉蛋〉（Beef Scotch Egg〉是在低溫慢煮的溏心蛋外層包裹摻了麵包粉和蛋白的和牛絞肉，再下鍋油炸，吃食時可用海鹽提味。（圖／姚舜）

〈Char.恰〉的〈招牌起司蛋糕〉，底部是巧克力餅乾，上層則用了藍莓搭配，口感與味道較傳統起司蛋糕更富層次。（圖／姚舜）

〈Char.恰〉的〈布朗尼〉的口味非常「華麗」，除糕體內有焦糖堅果，外層還會另外灑巧克力碎片並淋了焦糖醬，屬「重量級療癒系甜點」。（圖／姚舜）

蘋果創辦人賈伯斯曾說「人的手，是上帝最玩義的傑作」，新竹英迪格酒店館內品牌餐廳〈Char.恰〉，藉由各種以「手」為主題的藝術創作，彰顯「雙手．無所不能」。（圖／姚舜）

〈Char.恰〉餐廳的家具都下知名日法混血品牌〈Stellar Works〉的作品，非常舒適。（圖／姚舜）

新竹〈Char.恰〉餐廳設有開放式廚房，客人可看見廚師料理過程。（圖／姚舜）

〈Char.恰〉規畫有不同用餐區，每個區的空間皆挑高、寬敞、舒適，並可依客人需求獨立區隔作包場之用。（圖／姚舜）

〈Char.恰〉餐廳用有2間類似Lounge的包廂，以及會議室型包廂，提供多種不同目的聚宴功能。（圖／姚舜）

〈Char.恰〉的品牌創辦人董茱 莉（Julie Donohoe），同時也是IHG洲際酒店住集團大中華區西餐行政主廚。（圖／姚舜）

有別台灣傳統牛排館或牛排餐廳，〈Char.洽〉來到了台灣並進駐新竹英迪格酒店，是以「咖啡廳+酒吧+牛排館」3種不同餐飲業態合體共構，也正因為如此，在新竹〈Char.恰〉享用牛排，氛圍很輕鬆、自在，不似市場其他國際牌牛排餐廳那麼「正經八百」或「炫耀高調」，但該餐廳廚房烤製牛排，用料、廚藝與味道和口感，完全不遜於台北都會一線的高檔牛排餐廳，非常到位。無怪子樂投資公司決定為飯店掛上「hotel INDIGO 英迪格酒店」品牌的同時，也堅持要同屬洲際酒店集團旗下的此一餐飲品牌引進台灣。

〈Char.恰〉的品牌創辦人董茱莉（Julie Donohoe），同時也是IHG洲際酒店集團大中華區西餐品牌行政主廚，因為她，洲際酒店集團決定納入〈Char.恰〉成為集團旗下餐飲品牌。

董茱莉是澳洲人，15歲進入餐飲業，曾先後在澳洲「高帽子」餐廳與英國倫敦著名餐廳歷練，而她與牛排結緣，則源於她在澳洲著名的〈Rockpool〉牛排餐廳的歷練。〈Rockpool〉的老闆家族本身是知名肉商，在澳洲被稱為「最成功的牛排館」，董茱莉告訴我，她在這裡學到了牛肉的各種知識，以及與各種烹飪牛排的頂尖廚藝。離開獨立餐廳後董茱莉被延攬加入雪梨洲際酒店並擔任行政主廚，是澳洲飯店史上第一個當上五星飯店行政主廚的女性廚師。在此光環加持下，董茱莉也被封為「澳洲牛排教母」。

董茱莉於2010年時去到了上海，在上海外灘英迪格酒店頂層開設〈CHAR Bar & Grill〉

，外灘的夜景、大口吃肉的快意，加上精湛的廚藝，為上海在地高端消費族群與來自世界的國際旅人，創造了曼妙與難忘的用餐體驗，於是餐廳很快成為上海灘的名牌餐廳。

位在上海英迪格酒店頂樓的〈CHAR Bar & Grill〉，有 120個座位，餐廳只供應晚餐，每晚平均接待約200位客人，這意味著這餐廳的迴轉率（即翻桌率）接近兩輪，客人必須兩星期前就預約訂位，臨時想訂、不易訂到。董茱莉表示，上海〈CHAR Bar & Grill〉客人平均消費為850元人民幣、超過台幣4000元，餐廳的年營業額約4000萬元人民幣。

〈Char〉這個品牌目前在大陸已有4個連鎖據點，每家餐廳的定位略有不同。子樂投資引進台灣的是〈Char Bar & Bistro〉，這也意味著在新竹英迪格酒店內的〈Char〉，並不想以Fine Dining餐廳的定位孤芳自賞，而是想以小酒館的親民形象拉近與消費者的距離。只是，新竹〈Char.恰〉餐廳的牛排食材用料與烹調料理方式並沒有因餐廳定位不同而妥脅，所以，你也可以稱它是一家「Bistronomy」。董茱莉說她希望，〈Char.恰〉來到了台灣後，「食物更精緻，用餐氛圍更輕鬆」。

〈Char.恰〉的牛排就是標準的美式牛排，不同部位的美國Prime級冷藏牛肉或澳洲和牛，都是基礎調味後，再經過高溫煎烤、休息靜置、再烤等工序烹調。調味的方式也很簡單，上海的餐廳提供6種不同的鹽，台灣則有3種。

美式牛排的特色就是「大」，且菜式沒有繁複矯飾花枝招展的虛張聲勢，一切都很「真」、很「實」、很Rich，新竹〈Char.恰〉餐廳菜單上的菜餚就是這種風格，盤子裡與盤子的繁文縟節都省了，直接大口吃肉、大「塊」朵頤，非常過癮。

「貴嗎？平均客單價目標訂在多少？」，這應該是所有牛排控與食客都會有的問題。

我看了一下〈Char.恰〉那大大的單張菜單上的價格：〈義大利通心粉〉280元、〈斜管麵〉320元、〈炭烤凱撒沙拉〉320元、〈鮪魚韃靼〉380元，主食8盎司〈澳洲穀飼菲力牛

排〉1280元、10盎司〈美國Prime級肋眼牛排〉1680元、12盎司的〈美國Prime級紐約客〉1980元，還有6盎司的〈伊比利豬里肌〉則為980元…，這樣的價位其實頗具市場競爭力。我心裡想：新竹現有的高檔牛排館要準備「打仗」了。

(工商 )