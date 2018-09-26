批韓國瑜來吵架的 鄭文燦挨轟：別以為你穩上就得大頭症

2018年09月26日 08:54 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨高雄市長參選人陳其邁與國民黨高雄市長候選人韓國瑜民調僅剩2%，桃園市長鄭文燦昨被問及此事，他說韓國瑜與高雄沒有淵源，「純粹空降、要來吵架」。對此，前國民黨立委孫大千則以三點砲轟鄭文燦，並表示「不要以為你是穩上的，就得了大頭症！」

高雄市長選舉戰況激烈，據最新民調顯示，陳其邁與韓國瑜只剩2%的差距。鄭文燦則表示，民調跟實際結果有落差，也不能排除可能是策略性民調，鄭文燦強調，高雄確實因為民進黨執政有所翻轉，他說韓國瑜跟高雄沒有淵源，「純粹空降、要來吵架」，呼籲選民還是要選來建設的陳其邁。

對此，孫大千在臉書發文指出，鄭文燦是真的把自己當成是張無忌，要來號令天下了嗎？他舉例，韓國瑜參選以來，堅持著對事不對人的態度提出政策，即便對陳其邁有所批評也是點到即止，絕不惡言相向，「怎麼會是『要來吵架』呢？」此外，孫大千說高雄讓民進黨「在地的」政治人物把持快二十年，最後搞到民生凋敝，債台高築。他說高雄人民真的沒有欠民進黨什麼了，質問鄭文燦還有什麼臉來告訴大家，民進黨有能力「建設」高雄啊？

最後，孫大千說如果一群在地的政治人物都無法給高雄帶來幸福，突破發展的困境，為什麼不能夠給韓國瑜一個機會呢？鄭文燦開口閉口說「空降」，孫諷刺那置民進黨內那一大堆過去「全國選透透」的人於何地呢？「拜託，不要以為你是穩上的，就得了大頭症！」

(中時電子報)