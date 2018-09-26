回應梵陸主教協議 教宗：任命權操之在我

2018年09月26日 08:59 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，談判多年後，梵蒂岡（Vatican）和中國大陸於日前簽訂了主教任命協議，未來將在保護大陸天主教徒安全和信仰自由下，接受由大陸官方提出的「名單」。但對此協議內容，教宗方濟各（Pope Francis）在返回羅馬的專機上首度回應，他指出、「雖然接受中國大陸政府的名單，但主教的最終任命權，仍舊掌握在我手中！」

Parolin on the Agreement between Holy See and People’s Republic of China

教宗方濟各表示，「我必須說清楚，那份文件是對話，一份耗費了十年才達成的對話；而主教並不是由（大陸）政府任命、教宗才是最後任命的人！」報導中指出，目前在大陸地區的天主教徒，包含效忠官方中國天主教愛國會（Catholic Patriotic Association）和地下教會雙邊，約有近1,200萬人之眾。過往大力批評大陸對天主教限制和介入的梵蒂岡，如今對北京做出「妥協」，也遭到眾多媒體和教徒的非難。

從大陸於1951年、驅逐最後一任駐南京的教廷公使黎培里（Cardinal Antonio Riberi）後，大陸和梵蒂岡長期處於斷交狀態，梵蒂岡選擇在台北的中華民國，並設立大使館，在中華民國退出聯合國（UN）後，如今已是我方，在歐洲最後一個友邦。雖從已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）起，教廷重新開始和大陸官方進行交涉，但往往卡在最關鍵的：主教任命權，在要求自選自聖的大陸教會和堅持由教廷選派任命之間，讓陸梵之間始終有芥蒂。

過往天主教制度上，各地的主教皆由梵蒂岡與教宗任命，但遇上「無神論」的共產國家，卻讓教廷傷透腦筋。不像大陸強勢主導的越南，因過去法國殖民影響，其境內天主教徒數量也相當可觀。河內當局和教廷達成協議，雙方各退一步，對於主教的任命轉變成「雙重認可」，仍由教廷的提名冊封，但人選先由越南官方同意，被外界稱為「河內模式」，未來也很可能成為「北京模式」。

至於是否影響與中華民國（台灣）的外交關係，教宗在回應中並未提及，但隨著長年以來最大的「障礙」已跨出第一步，確實也讓台灣開始擔心，流傳已久的「預告」恐將成真。

(中時電子報)