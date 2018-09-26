送貨男戀上酒店妹的悲情內幕 花60萬連手都沒牽到

歡場無真情，酒店小姐入行先學「剝皮教戰守則」。（中時資料照 胡欣男攝）

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中時電子報

歡場無真情，偏偏就是有人不相信。北市一名黃姓男子，愛上酒店妹「鼻鼻」，半年內在她身上砸了60萬元，傾家蕩產之餘連生財工具貨車都拿去貸款，結果卻換來酒店妹人間蒸發。

酒店妹清純又火辣 他床頭金盡卻換來人間蒸發

黃男在外商公司擔任送貨員，他向《蘋果》傾訴，前年7月，一名暱稱「鼻鼻」的24歲正妹透過「LINE」加他為好友，鼻鼻說自己在酒店上班，但業績很差，黃男9月首度前往酒店點鼻鼻的檯。

傻眼的是，當時出現在黃男眼前的「鼻鼻」，長得和照片不一樣，她自稱也叫做「鼻鼻」，並說和黃男聊LINE的鼻鼻已經離職。

由於這個「鼻鼻」也相當甜美可人，黃男就傻傻掏錢點檯幫她衝業績。黃男說，酒店基本消費就是2小時8000元，他不喝酒，經常花8000元喝2壺奶茶。

雖然黃男月收可逾10萬元，但他短短2週內就花35萬元替鼻鼻做業績，剛繳完車貸的貨車，也向當舖借款45萬元，可是兩人只看過2次電影，連手都沒牽過。之後鼻鼻失聯，他想再見她一面卻一再遭到酒店經理敷衍，於是憤而提告酒店經理和負責人，但檢察官認定是消費糾紛，全案不起訴。

黃男的遭遇，旁人來看除了傻還是傻。他表示，酒店和酒店妹騙得他團團轉，檢方卻認定是消費糾紛，讓他難以接受，已有許多被害人串聯，互相分享訊息及蒐證，想討回公道。

(中時電子報)

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