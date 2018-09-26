NBA》瞄準甲骨文球館最終季奪冠 柯瑞準備好了

柯瑞期望自己能在新球季帶領勇士完成3連霸。(美聯社)

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中時電子報

即將迎接新球季開打的勇士，除了挑戰隊史首次3連霸，更是勇士待在主場甲骨文球館最後1個賽季，勇士明星後衛柯瑞說：「希望能在甲骨文球館最終季再次奪冠，且用一種更時尚方式離開這裡，我知道聯盟所有人都會衝著我們而來！」

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2018-19年球季將是勇士最後1年使用甲骨文球館當作主場，下個球季將會搬到位於舊金山的大通中心球館，柯瑞26日強調，對於自己在今年夏天的準備情況相當滿意，「這可能是在準備工作方面，我感到最好的夏天之一。」

畢竟柯瑞上季先後因為腳踝與膝蓋受傷，整整缺席31場比賽，如今他強調自己百分之百復原，「我當然完全復原了，這是一個非常棒的夏天，在訓練與為了新球季準備上面，我做好完全準備了，很難想像這是我待在聯盟的第10年了。」

「我會盡我所能持續提升比賽狀態，以我自己估計來看，我的表現還能呈現上升跡象，」柯瑞說，「也許我該在2K遊戲當中，用50小時模擬我們的五星戰隊陣容，看看能夠發生什麼事，但我有3個小孩，所以我應該不會這麼做。」

柯瑞的妹夫達米安李也將在新球季，跟柯瑞同在勇士打球，柯瑞相當開心表示，「這很有趣，我會好好盯著他的，他是我們家庭的一員，過去兩年我們經常見面，尤其是在訓練的時候。」

(中時電子報)

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