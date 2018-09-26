酒駕天堂？狂男撞死人 親友嗆記者：體諒肇事者家屬心情！

2018年09月26日 09:30 中時 郭吉銓

圖為死者家屬在社群網站上po文，淚訴肇事者家屬處理賠償事宜態度輕蔑，並試問酒駕肇事如要體諒肇事者家屬心情，死者家屬心情應由誰體諒？（郭吉銓翻攝）

日前北市基隆路(23)日發生一起酒駕肇事案件造成1死2傷悲劇，昨(25)日死者家屬在社群網站上po文，淚訴肇事者家屬處理賠償事宜態度輕蔑，其肇事者家屬甚至認為肇事者酒量很好，事故與酒駕無關，試圖合理化罪責，並要求記者尊重肇事者人權、肖像權，酒駕肇事如要體諒肇事者家屬心情，試問死者家屬心情應由誰體諒？

酒駕行為不但害人害己、毀人幸福，還付出巨大社會成本。警方雖屢屢表示酒駕是天條，不可縱容，但實際取締時又顧慮肇事者人權、肖像權等試圖影響媒體報導，媒體作為社會公器，挖掘真相卻屢遭為難，是時候該重新檢視警方過度袒護肇事者是否得當？如果不痛定思痛、修正處理方式，悲劇只會一再發生。

以下為全文內容。

我是死者的弟弟，關於這則新聞、我們感到相當生氣！

事情發生於9月23號早上5點34分，23歲郭姓男子在基隆路三段酒駕，先是撞上一位騎摩托車的女性駕駛，但是肇事者並沒有煞車，而是加速逃逸！

之後撞上我姐姐以及另一名駕駛，再沿路撞上旁邊的房子、鐵皮屋。

車子已經撞到完全爛到無法行駛！

總共造成3名女子輕重傷，而我姐姐當場沒了呼吸心跳，送醫急救後中午12:20宣告不治，顱內出血、脖子頸椎、脊椎、肋骨全都斷了、骨盆腔粉碎、氣胸、內出血、大腿20公分開放性骨折，全身上下沒有一處完整的...

事後肇事者家屬有來我姐姐的遺體前討論如何賠償？！

但我並不知道一條人命要怎麼賠償！肇事者的父親詢問我們有什麼需求？我們只想要回疼愛我們的姐姐的一條命，他竟態度輕佻的冷笑了好幾聲....

我已經不知道我面對的是什麼樣的肇事者家屬了....！

這名肇事者已經是累犯，當天酒測值1.29！

他的哥哥說他的弟弟酒量很好，中秋烤肉喝這樣也還好........！？

這位肇事者的女性家屬甚至還覺得酒駕撞死人這樣拍他是不對的，他有屬於他自己的肖像權，記者們應該體諒肇事者家屬的心情.........？！

我只想請問，我們死者家屬的心情呢？

我們全家人的心都碎了....碎到支離破碎如同我敬愛的姐姐一樣....

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(中時 )