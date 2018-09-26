美日歐簽署貿易聯合聲明 聯手圍攻大陸

2018年09月26日 09:36 中時 黃菁菁

日本經濟產業大臣世耕弘成與美國貿易代表萊海澤（ Robert Lighthizer）、歐盟主管貿易事務的執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）25日在紐約舉行美日歐貿易大臣會議，並簽署「美、日、歐聯合聲明」，3方同意聯手向聯合國提出加強世界貿易組織(WTO)的監視功用之改革方案，意在針對大陸的不公平貿易做法。

這次是美、日、歐3方的第4次會議，而同意推動WTO改革則是頭一次。會上指出，中國提供巨額補助金給本國企業，引起扭曲國際市場、強迫海外企業技術轉移等問題，故向WTO提案，為了提高補助金的透明度，應強化相關補助規則等。

聯合聲明的6大要點包括關切第3國非市場導向的政策及作為、產業補貼與國營企業、強迫技術轉移的政策與作為、討論世界貿易組織（WTO）的改革、數位化貿易與電子商務的保護主義氾濫以及其他議題的合作。雖然聲明中未明確點名中國，但劍指中國用意明顯。

美國獨自針對中國強迫技術轉移以及透過網路攻擊侵害智慧財產權等手段出口到美國，總計約2500億美元的商品追加課徵關稅。但此做法本身疑似違反WTO的規則，一般認為，這並非杜絕智慧財產權侵害的有效方法。

美國獨自點燃不符合WTO體制的「關稅戰」戰火，26日的美日高峰會談是否能將美國拉回符合WTO規則的通商秩序將成為焦點。

(中時 )