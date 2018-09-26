NBA》勇士五星戰隊定裝照曝光 考辛斯自稱瘋子

勇士五星戰隊26日拍攝新球季定裝照，唯獨考辛斯(右一)1人蹲著。(美聯社)

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中時電子報

勇士在新球季組成的「五星戰隊」26日進行定裝照拍攝，儘管考辛斯的復原歸隊時間仍不確定，可是5人看來心情都很不錯，考辛斯表示，自己很有信心可以回到全明星時期的狀態，更直接放話，「我現在完全就是一個瘋子了！」

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會說自己像個瘋子，考辛斯只在強調自己多麼渴望重新回到球場拚戰的心情，畢竟他在今年2月遭逢腳跟阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢，隨後更在外界普遍不看好的情況下，毅然選擇加盟勇士，他更把那些惡意批評的言論當作前進動力。

「那些在網路上攻擊我的鄉民，就是我需要的全部，我喜歡面對那些質疑，」考辛斯說，「我現在的感覺跟7個月前相比好很多了，這是一場冒險，過程也很辛苦，但到目前為止，我的身體沒有倒退跡象，也重新感覺像個運動員了。」

「我這個人很固執或頑固，這我之前就知道了，但隨著當前感觸更多，我變得更加固執，」考辛斯說，「我現在完全就是一個瘋子，你們之後將會看到完全不同的我，我等不及想要把我這段時間訓練的東西展現出來了。」

勇士總管邁爾斯也公開駁斥關於考辛斯要到季後賽才能復出的謠言，強調只要在例行賽期間，考辛斯身體OK了，就會讓他上場，「我們不會催促他，當然也不會攔他，我們需要時間讓他適應，這對我們全隊來說都是讓人激動的事。」

(中時電子報)

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