這幾隻鱷魚不驚恐！害羞的牠們準備度冬

2018年09月26日 09:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

來長吻鱷其實很害羞，看到遊客多時，牠們反而不敢進食。時序入秋，保育員也為牠們補充大量食物，好讓牠們儲存足夠能量度過冬天，如果大小朋友想多觀察牠們較為活躍的表現，請務必把握10月底前的時間喔！

保育員設計了一個水中「餵食器」，將活魚放養在其中，吸引馬來長吻鱷前來捕食。（台北市立動物園提供）

馬來長吻鱷入冬後活動量會減至最低，每年10月到隔年4月間，保育員也不需要餵食牠們。但為了讓馬來長吻鱷在冬天來臨之前，能夠儲備足夠的脂肪與能量，順利度過冬天，在9-10月期間，保育員對牠們的餵食次數會增加至每週3次。保育員除了將食物放置在岸邊，讓牠們上岸來覓食，也特別設計了一個水中「餵食器」，將活魚放養在其中，魚兒看似在水中游動一般，吸引牠們前來捕食，同時並搭配搖動鈴聲進行動物訓練，讓牠們聽到鈴聲就知道吃飯的時間到了。

找找看！你能找到幾隻馬來長吻鱷呢？。（台北市立動物園提供）

與其他主動攻擊性強的鱷魚相較，馬來長吻鱷個性較為害羞、謹慎。類似的行為表現在保育員進行餵食時，最顯而易見，如果一旁遊客較多，牠們就不敢行動，等到遊客較少，有一隻先開始覓食後，其他個體才會鼓起勇氣、跟進行動。

天氣好、陽光普照的時候，馬來長吻鱷會把握機會曬太陽。（台北市立動物園提供）

在牠們大快朵頤之際，保育員會趁機觀察每隻個體的行為，確認較弱勢者的食物是否足夠。可愛的長吻鱷們每隻個性及吃相都不同，有的會躲在隱蔽處悄悄進食，有的則喜愛在保育員面前大快朵頤一番呢！

馬來長吻鱷慣於躲藏的習性，常讓人很難發現牠們的存在，這時就要請大家發揮耐性、好好駐足觀察，找看看牠們究竟躲在哪裡?天氣好、陽光普照的時候，牠們可能會趴在岸邊曬太陽，如果見到牠們一動也不動的模樣，請千萬不要驚嚇牠們，讓牠們可以好好地吸收太陽熱量喔！

(中時電子報)