武漢女網賽》背傷扯後腿 世界球后哈麗普GG

2018年09月26日 10:01 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

沃茲妮雅琪努力走出低潮，希望在武漢女網賽挺進第三輪後，持續朝冠軍前進。(資料照/美聯社)

WTA女子職業網球協會世界排名第一的羅馬尼亞好手哈麗普（Simona Halep）受到背傷影響表現，在武漢女子網球公開賽單打第二輪投降。

哈麗普是在本周稍早的一次訓練中受傷，武漢女網賽第二輪第一盤甚至一局未得，第二盤也申請傷停，可惜最終仍是0：6、5：7敗給斯洛伐克選手西布可娃（Dominika Cibulkova）。

賽後哈麗普說：「受到背部拉傷影響，一開始真的痛到很難好好比賽。我跟團隊討論過，正常來說應該要退賽，但我不想，比賽過程中仍試圖鼓舞自己再盡力表現好一點。我不會失望，反正現在就是有傷在身，我只能接下幾天持續觀察狀況。」

世界排名第二的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）則是6：4、6：1擊退從資格賽打進來的瑞典選手皮特森（Rebecca Peterson），是個人自今年6月以來，第一次在單一站賽事打進第三輪。

沃茲妮雅琪這場比賽狀況不錯，全場只出現9非受迫性失誤，而對手皮特森則是36次；沃妹先前五站WTA巡迴賽賽事都是早早出局，其中三站賽事更是「一輪遊」，上一次挺進賽事第三輪，是溫布頓草地錦標賽前的熱身賽伊斯特本女網賽，當時她獲得冠軍。

(中時電子報)