除非伊朗先撤 波頓嗆：美軍將持續駐守敘利亞！

美國白宮國安顧問波頓。（圖/路透社）

友善列印
中時電子報

據防衛新聞（Defense News）報導，繼俄羅斯贈敘利亞新的S-300防空系統（S-300 missile）後，美國方面也有新的動向。白宮國安顧問波頓（John Bolton）在聯合國大會（U.N. General Assembly）公開嗆聲，稱「除非伊朗先行撤離、其在敘利亞的代表團和各個民兵組織，否則美軍將持續駐守敘國境內！」但在五角大廈（the Pentagon）中、對於駐敘美軍的角色定位，防長馬蒂斯（Jim Mattis）卻似乎有著不一樣聲音。

對於波頓強硬的威嚇，馬蒂斯在日前記者會中雖口頭上回應，會與白宮站在同一陣線，但對於美軍的定位卻似乎有著不同的認知。馬蒂斯認為，「目前駐守於敘利亞內有約2,000多名美軍，主要任務是在遵循聯合國的指揮下、協助剿滅伊斯蘭國（IS）。但我們更希望看到，重啟由聯合國領導的日內瓦和平談判，才是真正解決伊朗、敘利亞等議題的方法。」

美國國防部長馬蒂斯，似乎對美軍在敘利亞的角色有自己的見解。（圖/美聯社）

此外，除了與伊朗對峙外，美國、以色列、敘利亞和俄羅斯四國，日前似乎同時捲入了一起「剪不斷理還亂」的飛彈襲擊戰機事件。一架俄國伊爾20運輸機（Il-20）在執行任務時，遭敘利亞防空飛彈擊落，但此時卻傳出、同一空域中有另一架以色列空軍的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），讓整件事變得更加複雜且難以解決。但此事，卻也突顯出如今敘國上空的複雜局勢。

混戰多年、不知何年能解的敘利亞內戰，美國總統川普（Donald Trump）本於4月份表態，有意將美軍抽離該地，但一個月之前、美國處理敘利亞特別代表傑佛瑞（James Jeffrey）卻建議總統，應維持在敘利亞的駐軍，如要撤離、也應等到今年以後，正式剿滅伊斯蘭國勢力時，再一步步地撤出這個混戰之地。

(中時電子報)

文章來源：Bolton: US troops staying in Syria until Iran leaves

更多精彩新聞請見軍事頻道！
轟炸阿富汗！美將首度讓F-35投入…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。