除非伊朗先撤 波頓嗆：美軍將持續駐守敘利亞！

2018年09月26日 09:55 中時電子報 李靖棠

據防衛新聞（Defense News）報導，繼俄羅斯贈敘利亞新的S-300防空系統（S-300 missile）後，美國方面也有新的動向。白宮國安顧問波頓（John Bolton）在聯合國大會（U.N. General Assembly）公開嗆聲，稱「除非伊朗先行撤離、其在敘利亞的代表團和各個民兵組織，否則美軍將持續駐守敘國境內！」但在五角大廈（the Pentagon）中、對於駐敘美軍的角色定位，防長馬蒂斯（Jim Mattis）卻似乎有著不一樣聲音。

對於波頓強硬的威嚇，馬蒂斯在日前記者會中雖口頭上回應，會與白宮站在同一陣線，但對於美軍的定位卻似乎有著不同的認知。馬蒂斯認為，「目前駐守於敘利亞內有約2,000多名美軍，主要任務是在遵循聯合國的指揮下、協助剿滅伊斯蘭國（IS）。但我們更希望看到，重啟由聯合國領導的日內瓦和平談判，才是真正解決伊朗、敘利亞等議題的方法。」

美國國防部長馬蒂斯，似乎對美軍在敘利亞的角色有自己的見解。（圖/美聯社）

此外，除了與伊朗對峙外，美國、以色列、敘利亞和俄羅斯四國，日前似乎同時捲入了一起「剪不斷理還亂」的飛彈襲擊戰機事件。一架俄國伊爾20運輸機（Il-20）在執行任務時，遭敘利亞防空飛彈擊落，但此時卻傳出、同一空域中有另一架以色列空軍的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），讓整件事變得更加複雜且難以解決。但此事，卻也突顯出如今敘國上空的複雜局勢。

混戰多年、不知何年能解的敘利亞內戰，美國總統川普（Donald Trump）本於4月份表態，有意將美軍抽離該地，但一個月之前、美國處理敘利亞特別代表傑佛瑞（James Jeffrey）卻建議總統，應維持在敘利亞的駐軍，如要撤離、也應等到今年以後，正式剿滅伊斯蘭國勢力時，再一步步地撤出這個混戰之地。

(中時電子報)