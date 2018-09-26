中市落實「海綿城市」 廣設雨水下水道、滯洪池

2018年09月26日 10:01 中時 陳世宗

中市落實「海綿城市」 廣設雨水下水道、滯洪池強化防洪能量！（陳世宗翻攝）

因應極端氣候強降雨威脅，台中市政府水利局持續推動都市綜合治水計畫，落實海綿城市概念！過去三年新設雨水下水道長度達87公里，預計今年底實施率可提升至75％；另也廣設都市滯洪空間，提升大台中防災能力，104年至今累計滯洪量達157萬噸，將有效提高韌性城市防洪能量。

水利局長周廷彰表示，台中市雨水下水道在104年累計建置長度僅593公里，過去三年來積極爭取中央流域綜合治理計畫及前瞻基礎建設計畫，共執行33件工程案、8件雨水下水道系統檢討規劃案，建設雨水下水道系統經費達19.4億元，加上市府本預算投注4.5億元，合計過去三年來新建設的雨水下水道長度達87公里，預計今年底實施率可提升至75％。

水利局指出，該局於全市廣設滯洪池，包括沙鹿龍山路、靜宜大學後方及竹林南溪中游滯洪池、太平坪林森林公園、光隆村興隆村共同排水軍營南側及新社九渠溝滯洪池等，再加上近年來因為落實排水計畫書審查所設置的滯洪設施，以及山坡地水土保持計畫範圍內各機關所施設的滯洪沉砂設施，104年起至今，已增加42萬噸滯洪量，累計滯洪量體已達157萬噸。

周廷彰強調，雨水下水道建設為都市化程度指標之一，因應極端氣候頻傳，強降雨的氣候成為常態，都市防災講求綜合治水，將持續透過土地利用管制、防災策略、工程措施等方法進行上游「滯洪」、中游「分洪」及下游「減(排)洪」，提高韌性城市防洪能量。

(中時 )