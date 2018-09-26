中市落實「海綿城市」 廣設雨水下水道、滯洪池

台中市過去3年來新建設的雨水下水道長度達87公里，預計今年底實施率可提升至75％。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
陳世宗
中市落實「海綿城市」 廣設雨水下水道、滯洪池強化防洪能量！（陳世宗翻攝）

因應極端氣候強降雨威脅，台中市政府水利局持續推動都市綜合治水計畫，落實海綿城市概念！過去三年新設雨水下水道長度達87公里，預計今年底實施率可提升至75％；另也廣設都市滯洪空間，提升大台中防災能力，104年至今累計滯洪量達157萬噸，將有效提高韌性城市防洪能量。

水利局長周廷彰表示，台中市雨水下水道在104年累計建置長度僅593公里，過去三年來積極爭取中央流域綜合治理計畫及前瞻基礎建設計畫，共執行33件工程案、8件雨水下水道系統檢討規劃案，建設雨水下水道系統經費達19.4億元，加上市府本預算投注4.5億元，合計過去三年來新建設的雨水下水道長度達87公里，預計今年底實施率可提升至75％。

水利局指出，該局於全市廣設滯洪池，包括沙鹿龍山路、靜宜大學後方及竹林南溪中游滯洪池、太平坪林森林公園、光隆村興隆村共同排水軍營南側及新社九渠溝滯洪池等，再加上近年來因為落實排水計畫書審查所設置的滯洪設施，以及山坡地水土保持計畫範圍內各機關所施設的滯洪沉砂設施，104年起至今，已增加42萬噸滯洪量，累計滯洪量體已達157萬噸。

周廷彰強調，雨水下水道建設為都市化程度指標之一，因應極端氣候頻傳，強降雨的氣候成為常態，都市防災講求綜合治水，將持續透過土地利用管制、防災策略、工程措施等方法進行上游「滯洪」、中游「分洪」及下游「減(排)洪」，提高韌性城市防洪能量。

(中時 )

這幾隻鱷魚不驚恐！害羞的牠們準… 精子會轉彎？婦裝避孕器5年竟懷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。