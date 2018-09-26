精子會轉彎？婦裝避孕器5年竟懷第3胎

亞大醫院微創內視鏡科主任高惠芬指出子宮內避孕器置放位置，呼籲裝置避孕器的婦女應定期追蹤。（林欣儀攝）

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難道是精子會轉彎？台中38歲王姓婦人10年前生完第2胎後決定封肚，並裝設子宮內避孕器，未料，5年後又懷第3胎，不想再生的她產後改接受輸卵管結紮方式節育，日前卻覺右腹疼痛難忍，就醫檢查才知避孕器掉到腹腔內。

亞洲大學附屬醫院微創內視鏡科主任高惠芬指出，王婦5年前因身體不適就醫，檢查發現懷孕，但她10年前生完老二後就裝了子宮內避孕器、竟還懷孕？王婦自嘲「沒想到精子會轉彎」，仍開心迎接新生兒，產後並接受輸卵管結紮。

料想不到，日前王婦腹痛難忍，她告訴醫生，彎腰時會特別感到疼痛，但有時服用止痛藥或腸胃藥後就會緩解，也不以為意，直到最近吃藥都沒效，才趕忙就醫，檢查才知是子宮避孕器穿破子宮、掉入腹腔內導致發炎。

經施行腹腔鏡微創手術取出已經與腸子沾黏的避孕器，終於改善王婦腹痛問題。高惠芬表示，根據統計，裝置子宮避孕器的婦女中約有千分之8機率可能出現避孕器排出體外的情況，有千分之2則可能出現避孕器穿破子宮並掉入腹腔、引發發炎或腸沾黏問題。

高惠芬強調，婦女若裝置子宮內避孕器，前3個月應回診追蹤、確定避孕器位置是否正確，之後每年可在接受子宮頸抹片檢查時一併確認避孕器有無移位、掉出體外等情況。

(中時 )

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