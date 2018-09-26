絕食超過150小時 侯漢廷幾昏厥緊急送醫

2018年09月26日 10:11 中時電子報 李俊毅 /綜合報導、 陳信翰 /綜合報導、

「以核養綠」公投發起人黃士修（後中）、與新黨士林北投區議員參選人侯漢廷（前中）提出「定暫時狀態假處分」，26日兩人前往台北高等行政法院出庭，侯漢廷因體力不支，送醫治療。（陳信翰攝）

中選會日前因拒收「以核養綠」公投案補件連署書，引「以核養綠」公投領銜人黃士修絕食抗議不公，在19日絕食140小時體力不支送醫後，由台北市議員參選人侯漢廷接力絕食，26日黃士修說，侯漢廷因絕食逾150小時，體力不支狀況差，接近昏厥，已請救護車送醫。

侯漢廷9月23日曾表示，這場抗爭的主要訴求對象，並不是如今的政府，而是廣大的台灣民眾，現在的中選會已經完全違反了法定的程序，他要捍衛的是民主與法治，抗爭是為了突顯民進黨政府的吃像難看、倒行逆施，侯自19日至26日已絕食逾150小時。

黃士修臉書表示，「已開完庭，漢廷剛才狀況差，接近昏厥，我們已緊急叫救護車送醫，並偕同侯漢廷就近送新光醫院」。

網友們也紛紛留言，要絕食抗議的他們多保重，「請千萬要保證身體」、「現在沒有你們可是極大損失」、「保重、加油！」、「謝謝土修幫忙，漢廷保重」、「真正愛臺灣的勇者，千萬別成為烈士，要留住青山再戰邪黨」、「漢廷加油」、「平安至上，你們是國家棟樑」。

(中時電子報)