阿扁父子貪錢貪色卻叱吒政壇 游淑慧問：到底誰有問題

2018年09月26日 10:19 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

前總統陳水扁之子、高雄市議員參選人陳致中遭爆料，本月15日晚間前往林森北路一處招待所消費。國民黨台北市議員參選人游淑慧指出，陳水扁、陳致中這對父子，一個是法院判決認證的貪污犯，一個是法院認證和Nico上摩鐵。父子兩人還是能叱咋政壇、「傳承」交棒！她忍不住要想：「到底是他們有問題、還是支持他們的民眾有問題？又或者是我的價值觀有問題？」

週刊今天踢爆，陳致中15日晚間從高雄北上台北，在葉姓友人陪同下，前往林森北路一處招待所消費，2名身材姣好、打扮清涼的妙齡女子在門口迎接。陳致中在店內待約1小時，9點46分離開。

游淑慧今早在臉書貼文指出，陳水扁、陳致中，這對父子真是奇葩；一個愛錢、一個愛紅粉⋯陳水扁保外救醫還能動不動給蔡英文添亂；陳致中前科累累，但今年也可能當選市議員。這個前第一家庭，貪錢、貪權、貪色⋯全部都是自作孽。

陳致中7月時和民進黨高雄市長參選人陳其邁合拍宣傳照，為參選高雄市議員（前鎮、小港）邁開步伐，他並在臉書貼出三張宣傳照問網友「哪一張做看板（競選看板）好呢？」挑起「政二代」、「貪二代」聯想，網路瘋傳一張P圖，譏諷兩人「蛇鼠一窩？」、「狼狽為奸？」。

今天，陳致中遭爆赴招待所消費，阿扁卻在「陳水扁新勇哥物語」臉書專頁大談選舉民調指出，2000年阿扁首度參選總統、2004年競選連任，「看好度」都在連、宋、連宋之下。甚至阿扁的故鄉原台南縣也都不看好，但投票結果，阿扁在台南故鄉分別拿到54%、65%，都是全國最高票，可是「看好度」就是顯示不出來！

有網友留言，「阿中壓力很大，扁哥您就讓阿中活出自己的一條路吧！求學階段一直到從政，在強人父親的壓力下生活，很可憐的阿！」還有人諷刺：選情告急，壓力真的好大！！需要舒壓。

(中時電子報)