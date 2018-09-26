台南》蘇煥智成立南市政壇第3勢力

無黨籍台南市長參選人蘇煥智（中）偕同議員參選人，共同宣布成立「新大同草根民主連線」。（洪榮志攝）

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無黨籍台南市長參選人蘇煥智26日偕同10位市議員參選人，共同宣布成立「新大同草根民主連線」，除聯合參與年底縣市長與議員選舉外，也提出11大共同政見。此外，基進黨4位市議員參選人雖不是連線成員，但也將與該連線策略聯盟，讓該連線在此次選舉中，成為藍綠陣營以外的第3勢力。

蘇煥智上午在台南市議會，與市議員參選人曾王雅雲、李宗智、蔡四結、陳昆和、王清崎、高宗義、林緯、王泰富、陳志峰、黃榮裕等10人，共同舉行連線成立記者會；至於基進黨市議員參選人蘇郁雯、王姬方、陳嘉伶和李宗霖等4人，也將與該連線展開策略聯盟。

該連線除介紹連線參選人之外，還宣布11點共同政見，涵蓋「房屋稅、地價稅凍漲」、「推動搶救少子化政策」、「因應高齡化社會來臨對策」、「推動恢復區地方自治」、「各里活動中心，授權里自主管理」、「解決停車問題」、「解決市區聯外交通問題」、「推動南鐵全線採取雙層高架化」、「保障老農退休生活」、「中央地方分稅制」與「成立大台南銀行」等，並承諾當選後將全力推動上述政策。

蘇煥智更強調，連線的組成係對民進黨執政及國民黨都不滿意，希望提出具體社會改革的新訴求，因此連線為超黨派性質；他也呼籲其他政黨或以無黨籍身分參選的參選人參與連線運作，共同從台南開始改變台灣，讓台灣有新的生命力。

(中時 )

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