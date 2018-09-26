NBA》隆多新季確定先發 詹皇：在他身上看到我

2018年09月26日 10:19 中時電子報 黃及人

由於「球哥」朗佐鮑爾膝蓋動刀尚未復原，《ESPN》記者麥克梅納明26日確認，隆多將成湖人在新球季的先發控衛，直到球哥歸隊之後再看狀況調整，「小皇帝」詹姆斯卻已大讚隆多表現，更強調隆多在場上打球身影彷彿看到自己！

「隆多是那種有頭腦的球員之一，也是我交手過最聰明、最具競爭心的球員之一，」詹姆斯26日表示，「他知道場上發生的一切，也清楚你和你的球隊在做的每一件事，有時你不禁會想，假如你有機會跟他組隊，場面勢必很瘋狂。」

「我想當我和隆多同時踏上球場，那將是很酷的時刻，我知道他在場上看到的東西就是我看到的，彼此之間根本無需多說什麼，在這聯盟當中，跟我們兩個一樣的人不多，我們可在上場之前做好頭腦當中的備戰準備。」詹姆斯說。

只是挑在新球季訓練營的第1天，詹姆斯如此稱讚隆多的言論，不知道聽在朗佐鮑爾的耳裡作何感想，但在職業賽場上面，就是如此的現實，一切都以實力為主，就算球哥傷癒歸隊，也要能跟隆多共同競爭先發位置，還有詹皇的認可。

隆多當然也沒忘記回讚詹姆斯的肯定，「他可是詹姆斯，當你說出他的名字，所代表的意義不可言喻，長期以來，不管是場內或場外，他都是聯盟的領袖與導師，他承受生涯當中所有壓力，也總在關鍵時刻挺身而出。」

(中時電子報)