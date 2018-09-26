高雄》韓國瑜若能勝選 賴祥蔚點名超級助選員是...

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(資料照,王錦河攝)

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中時電子報
謝雅柔／綜合報導

年底縣市長選舉腳步接近，尤其高雄選戰最為激烈，原先不被看到的國民黨參選人韓國瑜逐漸拉近與民進黨參選人陳其邁的差距。對此，資深媒體人賴祥蔚指出，選情迅速拉近最大的關鍵，就是民進黨在中央與地方的執政成績嚴重拖累。賴提及，陳其邁應該對自己的「超級助選員」又期待又怕受傷害，若黨政高層再扮豬隊友，恐上演韓國瑜反敗為勝的大戲。

韓國瑜力戰綠營鐵票倉高雄，起初外界並不看好，不過韓國瑜憑藉著個人形象與魅力，吸引許多選民支持。此外，韓國瑜主打經濟牌，並點出高雄市現況又老又窮，直指痛處讓很多在地人很有感，種種因素讓韓國瑜支持度持續上升。反觀陳其邁原先都以「冷處理」應戰，且高雄在綠營長期執政下不見起色，外界高度關注高雄是否有翻盤可能。

對此，賴祥蔚在《NOWnews》名家論壇中指出，兩人差距迅速拉近，最大的關鍵就是民進黨在中央與地方的執政成績嚴重拖累。賴舉例，蔡總統雖然自認做了很多事，但選民不買單，導致支持度持續在谷底徘徊。此外，民進黨不僅推出的政策屢爆爭議，更爆發促轉會前副主委張天欽淪「選戰打手」的醜聞以及不少「皇親國戚」就算只是年輕人，都能獲得每月一、二十萬的高薪。賴說這些事都會讓社會觀感顯然非常不好。

賴祥蔚認為，陳其邁應該對於自己的「超級助選員」既期待又怕受傷害，黨政高層若出招，究竟會拉抬選情還是扮演豬隊友？值得大家關注，若再扮豬隊友，恐將上演韓國瑜反敗為勝的大戲。

(中時電子報)

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