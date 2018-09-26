因應APG洗錢評鑑 檢警全國掃蕩地下通匯

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中時
陳志賢

台灣高檢署鑑於台灣地下通匯泛濫，影響國內金融秩序，擔心影響亞太防制洗錢組織（APG）11月對我國評鑑結果，今天指示全國檢警調同步執行一波掃蕩地下通匯行動，檢警調動員上百人，在全國多個縣市搜索、約談數十名涉案業者，訊後將依違反銀行法及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

亞太防制洗錢組織（APG）安排我國第3輪評鑑，包括澳洲、泰國、南韓、印尼、美國、巴基斯坦等國9名評鑑員，將於11月5日至16日進行「現地評鑑」(On-Site)。

高檢署因在國內地下通匯泛濫，包括跨境電信詐欺等犯罪集團長期利用地下通匯進行不法洗錢，也擔心九合一選舉將近，有海外資金非法來台影響選舉，嚴重妨害台灣金融秩序，因此特別APG對我國進行第3輪評鑑之前，指示警調蒐報地下通匯業者情資，並規劃一波全台掃蕩地下通匯業者行動。

據了解，包括台北等多個地檢署，今早在高檢署一聲令下，指揮各地警調單位，同步執行一波大規模搜索、約談疑涉地下通匯的銀樓、貿易公司等業者行動。

警調懷疑，地下通匯業者先在國內多家銀行開設帳戶，與大陸或東南亞業者合作、或設立據點，只要民眾將台幣存入業者指定帳戶，即可在大陸、東南亞國家支付等額的人民幣、外幣給指定人。同樣也可從國外指定帳戶，存入人民幣或外幣，再由台灣特定帳戶取款，地下通匯業者藉此收受約2%手續費牟利。警調估計，國內地下通匯猖獗嚴重，每年非法匯兌金額至少數十億至百億。

(中時 )

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