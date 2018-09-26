彰化二水碧雲禪寺 「五星廟」違建拆了

2018年09月26日 10:31 中時 鐘武達

彰化縣二水鄉碧雲禪寺「五星廟」，最近因外媒關注報導讓寺方的違建情節曝了光，縣府順勢祭出斷水、斷電後，26日上午由副縣長林明裕坐鎮針對違建部分執行強制拆除，禪寺產權所有人魏明仁及支持者在拆除作業前還舉行一次升、降旗儀式後離開，最後在優勢警力維持秩序下，拆除作業順利展開。

縣府指出，碧雲禪寺歷史建築約185平方公尺，違章建築的面積竟然比歷史建築多出13倍達2500平方公尺，且未經核准擅自接水、接電使用。禪寺雖為百年古剎，但多年前魏明仁取得產權後，即予更名為「民族主義愛國基地」並且每天升起大陸的五星期，引發地方議論。

林明裕表示，碧雲禪寺於本月11日經文化局召開文資審查會議審議歷史建築縣定古蹟登錄範圍，確定「二水碧雲禪寺」古蹟主體。縣府在確認古蹟範圍後，才有明確法律地位會予以保存，但針對非古蹟的違建部分將逕行拆除 ，且要拆到「一磚一瓦都不留」。強調，縣府是基於尊重古蹟，才會等到確認古蹟範後再執法，並非無作為。

另外，縣府於21日執行碧雲禪寺斷水、斷電作業時，因發生建設處承辦人員遭到魏明仁徒手攻擊受傷事件，而儘管魏事後遭警方依《妨害公務》罪嫌移送法辦獲10萬元交保，為此這次的強制拆除行動，縣府絲毫不敢大意，特別調派近600名警力到場維持秩序，同時保護工作人員的安全。

拆除作業在上午10點5分由林明裕宣布「開始」、事前工作人員與警消進行清埸、清出瓦斯桶、汽油與發電機等物品。林明裕表示，預計一周拆除完畢。

(中時 )