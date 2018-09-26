擋人財路？以核養綠公投拒補件 黃士修提假處分開庭

2018年09月26日 10:43 中時 王己由

黃士修。（資料照，姚志平攝）

「以核養綠」公投領銜人黃士修，補件遭中央選舉委員會拒絕，他收到中選會公文後，認為中選會不遵守法治，向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，希望透過法院的裁判能讓他補件，法官今(26) 日上午9點開庭審理。黃激動泣訴，只是希望一個民主法治國家，還給我們選擇的機會，「以核養綠公投是不斷被點名、針對性放話打壓的公投」、「這個公投提案擋在幾兆利益之前，可能有生命危險，因為我們擋人財路嗎？」

黃士修等人，9月6日遞交「以核養綠」公投第二階段連署書，中選會依法點收31萬4135份後，本月 13日黃士修補送2萬多份連署書，卻遭中選會拒收。黃士修認為《公投法》第13條未明定連署書最後交件期限，但中選會以「時限行政」為由，不接受2次補件，黃士修因此絕食抗議。

黃士修本月19日絕食超過140小時，測量血壓心跳不正常飆高，經醫師檢查後直接送醫。期間中選會多次與黃士修隔空對話，但雙方對《公投法》認知毫無交集，黃向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，今(26)日上午9點，他和侯漢廷等人到北高行出庭。

庭訊中，法官陳心弘表示，本件相關理由和說明，兩造都在書狀中說得很清楚，因此庭訊只排15分鐘。庭訊中，雙方對《公投法》13條解讀完全相反。中選會代表，持續先前看法，強調已點收完畢，無權再點收，且審查提案「以通過為原則，不通過為例外」中選會須協助提案人完成提案，若戶政機關查對後發現人數不足，會通知補件。

黃士修的委任律師葉慶元則指出，本案有急迫性、致生重大損害，且勝訴蓋然性高。中選會拒收補件恐讓連署人數不足，無法年底綁大選，沒綁大選需要500萬人投贊成票，「等於總統票數，沒綁大選等於判他死刑！」《公投法》第13條規定審核結果不足件可通知補件，換言之沒說不能補件，法律沒授權中選會不收件，中選會曲解公投法13條，拒絕補件違法，也沒有拒收的權利。庭訊結束，法官知候核辦，將由合議庭審酌後作成准駁裁定。

(中時 )