擋人財路？以核養綠公投拒補件 黃士修提假處分開庭

以核養綠公投領銜人黃士修（左一），到台北高等行政法院出庭，說到中選會拒補件，激動泣訴「這個公投提案擋在幾兆利益之前，可能有生命危險，因為我們擋人財路嗎？」（王己由攝)

友善列印
中時
王己由
黃士修。（資料照，姚志平攝）

「以核養綠」公投領銜人黃士修，補件遭中央選舉委員會拒絕，他收到中選會公文後，認為中選會不遵守法治，向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，希望透過法院的裁判能讓他補件，法官今(26) 日上午9點開庭審理。黃激動泣訴，只是希望一個民主法治國家，還給我們選擇的機會，「以核養綠公投是不斷被點名、針對性放話打壓的公投」、「這個公投提案擋在幾兆利益之前，可能有生命危險，因為我們擋人財路嗎？」

黃士修等人，9月6日遞交「以核養綠」公投第二階段連署書，中選會依法點收31萬4135份後，本月 13日黃士修補送2萬多份連署書，卻遭中選會拒收。黃士修認為《公投法》第13條未明定連署書最後交件期限，但中選會以「時限行政」為由，不接受2次補件，黃士修因此絕食抗議。

黃士修本月19日絕食超過140小時，測量血壓心跳不正常飆高，經醫師檢查後直接送醫。期間中選會多次與黃士修隔空對話，但雙方對《公投法》認知毫無交集，黃向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，今(26)日上午9點，他和侯漢廷等人到北高行出庭。

庭訊中，法官陳心弘表示，本件相關理由和說明，兩造都在書狀中說得很清楚，因此庭訊只排15分鐘。庭訊中，雙方對《公投法》13條解讀完全相反。中選會代表，持續先前看法，強調已點收完畢，無權再點收，且審查提案「以通過為原則，不通過為例外」中選會須協助提案人完成提案，若戶政機關查對後發現人數不足，會通知補件。

黃士修的委任律師葉慶元則指出，本案有急迫性、致生重大損害，且勝訴蓋然性高。中選會拒收補件恐讓連署人數不足，無法年底綁大選，沒綁大選需要500萬人投贊成票，「等於總統票數，沒綁大選等於判他死刑！」《公投法》第13條規定審核結果不足件可通知補件，換言之沒說不能補件，法律沒授權中選會不收件，中選會曲解公投法13條，拒絕補件違法，也沒有拒收的權利。庭訊結束，法官知候核辦，將由合議庭審酌後作成准駁裁定。

(中時 )

彰化二水碧雲禪寺 「五星廟」違… 桃園軍車失控駛進駁崁 3阿兵哥送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。