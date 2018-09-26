聯合國大會總辯論 巴拉圭馬紹爾發言挺台

友善列印
中時

聯合國大會總辯論台北時間昨晚正式登場，首日發言的友邦巴拉圭及馬紹爾群島元首均在總辯論發言中提及台灣，而瓜地馬拉則維持前2年一樣，未提及台灣。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）在演說中提及，「我國支持台灣被納入聯合國體系之合法請求，我國相信台灣能夠做出重大貢獻，此乃基於聯合國普遍性原則 。」

馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）則在演說中花費超過1分鐘時間替台灣發聲。她說，馬紹爾群島共和國支持台灣有意義參與聯合國體系，包括計畫及機構在內，諸如「國際民航組織」（ICAO）、「世界衛生組織」（WHO）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）。

海妮強調，台灣人民值得被公平對待，聯合國應該解決台灣2300萬人民被排除在聯合國體系以外之嚴肅問題，他們不認為聯合國大會第2758號決議已處理此一問題。

海妮指出，台灣正在落實「永續發展目標」，並發表其落實之國家自願檢視報告，台灣有能力對聯合國有關全球進步之廣泛計畫作出貢獻。疾病沒有國界，例如肺結核，台灣已使其政策架構與全球努力相符，台灣係我國在因應非傳染性疾病上之首要夥伴，非傳染性疾病現已在危機邊緣，阻擋台灣之參與對全球人類福祉無所助益。

(中時 )

新經濟移民法「賣身分證」？政院… 陳致中夜奔神秘招待所 朱學恒：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。