聯合國大會總辯論 巴拉圭馬紹爾發言挺台

2018年09月26日 10:52 中時 陳建瑜

聯合國大會總辯論台北時間昨晚正式登場，首日發言的友邦巴拉圭及馬紹爾群島元首均在總辯論發言中提及台灣，而瓜地馬拉則維持前2年一樣，未提及台灣。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）在演說中提及，「我國支持台灣被納入聯合國體系之合法請求，我國相信台灣能夠做出重大貢獻，此乃基於聯合國普遍性原則 。」

馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）則在演說中花費超過1分鐘時間替台灣發聲。她說，馬紹爾群島共和國支持台灣有意義參與聯合國體系，包括計畫及機構在內，諸如「國際民航組織」（ICAO）、「世界衛生組織」（WHO）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）。

海妮強調，台灣人民值得被公平對待，聯合國應該解決台灣2300萬人民被排除在聯合國體系以外之嚴肅問題，他們不認為聯合國大會第2758號決議已處理此一問題。

海妮指出，台灣正在落實「永續發展目標」，並發表其落實之國家自願檢視報告，台灣有能力對聯合國有關全球進步之廣泛計畫作出貢獻。疾病沒有國界，例如肺結核，台灣已使其政策架構與全球努力相符，台灣係我國在因應非傳染性疾病上之首要夥伴，非傳染性疾病現已在危機邊緣，阻擋台灣之參與對全球人類福祉無所助益。

(中時 )