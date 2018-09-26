台北》丁守中要打擊Obike 解決隨地棄置問題

國民黨台北市長參選人丁守中今到台大開記者會，台大已成obike亂葬崗。（丁守中團隊提供）

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中時
周毓翔
國民黨台北市長參選人丁守中今到台大開記者會，台大已成obike亂葬崗。（丁守中團隊提供）

國民黨台北市長參選人丁守中今天到台大視察obike腳踏車被棄置校園的狀況，丁守中表示，Obike 根本不是共享經濟，它基本上就是不負責任的公共腳踏車租賃業，推出一大堆亷價腳踏車擺上街頭，隨處可停可租，無視占用社會資源，對消費者也沒最起碼的保障，更無視每年近三百人日増的腳踏車死亡事故。

丁守中表示，現在只要一碰到共享經濟，政府公部門似乎就投鼠忌器，不敢得罪，共享經濟是把自我的閒置設施、資源或能力，以較低費用跟社會大眾分享。Obike 根本不是共享經濟，業者要做腳踏車租賃業，就該做好配套措施，依國家法令，更該提供消費者完善保障。

丁守中也指出，台北市長柯文哲曾在市政會議做成決定，說將Obike 一定會消滅Ubike，結果現在是Obike被消滅，而台大校園變成Obike的亂葬崗，這就是凸顯柯文哲對市政不夠瞭解，也不清楚這類腳踏車租賃業在其他國家造成的災難，也是柯文哲逢郝的政策必反，對Obike如此推崇卻完全沒規劃。

丁守中表示，在世界各國這種無樁式、隨棄隨停的腳踏車都是造成災難，若是要做共享經濟、租賃業，就要有停車的場所，有定期管理跟維修，Obike科技含量很低，是靠手機app定位，有些被任意移動後根本找不到在哪裡，各國實驗都失敗，除非有效管理，有固定停滯點，否則不會成功，不容許這種不負責任的腳踏車業繼續在台北。

(中時 )

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