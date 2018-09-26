影》潭美颱風接近台灣時恐再增強 發海警看周五

2018年09月26日 10:44 中時電子報 戴安瑋

中央氣象局表示，中颱潭美於周五、周六接近台灣時，恐會略為增強。圖為潭美颱風衛星雲圖。翻攝中央氣象局

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儘管潭美颱風已減弱變中颱，但中央氣象局表示，潭美颱風於周五、周六接近台灣時，會再略為增強，暴風圈若接近台灣近海，仍不排除會發布海上警報；颱風外圍環流也會為北部、東北部帶來強風、大雨或豪雨及長浪。

中央氣象局表示，潭美颱風目前持續在台灣東南方約八、九百公里的海面上滯留，強度已減弱為中颱，雖還會減弱，但周五下半天接近台灣時，仍有增強趨勢，暴風半徑從250公里增強為280公里，暴風圈邊緣擴大的話，還是有機會略過台灣東北方的近海，會視當當時的路徑及強度，發布海上警報。

氣象局說，由於潭美颱風外圍環流寬廣，周五、周六通過台灣東北方時，會帶來強風，會有8至11級的強風，沿海會有長浪，達6至8米長浪。至於降雨，在迎風面北部、東北部會有局部大雨或豪雨。

天氣風險公司預報員賴忠偉表示，潭美颱風明天將開始受到太平洋高壓導引而逐漸加速，轉往西北朝宮古島方向前進，預計於周五深夜到周六凌晨抵達宜蘭東方約三到四百公里的海面上，此時也將是颱風與台灣距離最近、影響最顯著的時候。

他說，接下來周六白天將相當關鍵，因為潭美颱風將受到北方低壓槽線影響，開始轉向東北往日本九州方向加速前進，預計周日到周一颱風將影響日本九州、四國及本州南部等地，計劃要前往日本的話，得多留意當地交通航班及天氣。

(中時電子報)